Nowy atak polskiej prawicy na Agnieszkę Holland. Tym razem padły słowa o Białorusi

"Białoruska propaganda zachwycona filmem A. Holland. Materiał BY o 'Zielonej Granicy' wychwala obraz i przekonuje, że 'pokazuje on faktyczne wydarzenia'" - napisał w niedzielę Stanisław Żaryn, minister w Kancelarii Premiera. Dodał też zdjęcia z publikacji na temat filmu "Zielona granica". Wcześniej Żaryn snuł przypuszczenia: "Coraz głośniej o filmie A. Holland 'Zielona Granica', który - wszystko na to wskazuje - będzie kolejną próbą zakłamania prawdy o operacji hybrydowej przeciwko [Polsce - red.] oraz atakiem na władze RP" - napisał zastępca koordynatora służb specjalnych.

Agnieszka Holland nagrodzona w Wenecji. Nagroda Specjalna Jury za "Zieloną granicę"

W sobotę wieczorem na uroczystym wręczeniu nagród Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji Agnieszka Holland otrzymała Nagrodę Specjalną Jury. Po premierze twórcy zostali nagrodzeni kilkunastominutową owacją publiczności, a krytycy z całego świata dostrzegli obraz polskiej reżyserki.

Holland nad scenariuszem pracowała razem z Gabrielą Łazarkiewicz-Sieczko i Maciejem Pisukiem. Za zdjęcia odpowiada Tomasz Naumiuk. W filmie "Zielona granica" zagrali m.in. Jalal Altawil, Maja Ostaszewska, Tomasz Włosok, Behi Djanati Atai, Mohamed Al Rashi i Jaśmina Polak. Holland podkreśliła, że żadna z osób zaangażowanych w powstanie tego filmu "nie chciała uprawiać propagandy sprawiedliwości". "Zależało nam, by ten obraz ukazywał punkt, w którym znajdujemy się obecnie i odzwierciedlał, jak trudne są wybory, których dokonujemy" - zapewniała.

Najnowszy film Agnieszki Holland to fabularyzowana opowieść o kryzysie migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej. Twórcy podkreślają, że przedstawia on odpowiedzi polityków, sił zbrojnych, uchodźców, aktywistów i mieszkańców regionu na to wyzwanie. Twórczyni jeszcze przed premierą filmu w Wenecji, zdradziła, że ona i jej ekipa spotykała się z pracownikami Straży Granicznej. "Oczywiście, w tajemnicy, ponieważ nie chcieli, by ktokolwiek ich rozpoznał. Kiedy z nimi rozmawialiśmy, ta walka toczyła się na naszych oczach. Taka jest ludzka natura" - mówiła o kulisach pracy nad filmem reżyserka.

Atak polityków prawicy na film Agnieszki Holland. "Zagrożenie dla wolności słowa w Polsce"

Pełnomocnicy Agnieszki Holland zapowiedzieli złożenie pozwu przeciw Zbigniewowi Ziobrze za zniesławienie i naruszenie dóbr osobistych. "Jako pełnomocnicy Agnieszki Holland, na jej prośbę przekazujemy oświadczenie w sprawie naruszenia jej dóbr osobistych przez Zbigniewa Ziobrę" - poinformowali adw. Sylwia Gregorczyk-Abram i adw. Michał Wawrykiewicz. Przypomnijmy, że minister sprawiedliwości, prokurator generalny napisał na Twitterze [obecnie portal X]: "W III Rzeszy Niemcy produkowali propagandowe filmy pokazujące Polaków jako bandytów i morderców. Dziś mają od tego Agnieszkę Holland" - stwierdził Ziobro.

