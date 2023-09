- Wczoraj cała Polska usłyszała zdumiewające słowa od J. Kaczyńskiego. On, łaskawca, uznał wczoraj, że "Kobieta w ciąży i kobieta rodząca ma TEŻ prawo do życia". To jest to, co dotarło do głowy lidera PiSu. - rozpoczął Tusk.

Jak dodał były szef rządu PO, prawa kobiet, szczególnie te oczywiste dotyczące zdrowia i życia, standardów opieki okołoporodowej, do bezpłatnej i bezpiecznej antykoncepcji, znieczulenia przy porodzie i prawo do godnego życia, gdy kobieta staje się matką - to istota programu Koalicji Obywatelskiej. - Nie decydowałbym się na powrót do polityki, gdyby nie moje głębokie przekonanie, że zadaniem numer jeden jest przywrócenie wszystkim polskim kobietom poczucia godności, bezpieczeństwa i normalności - przekonywał lider PO.

Przypomnijmy, że w sobotę (9 września) w świętokrzyskich Końskich odbyła się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Na temat praw kobiet wypowiedział się zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Elżbieta Witek.

Kaczyński i Witek o prawach kobiet. Winili Tuska

- Godność człowieka i ludzkie życie to wartości Prawa i Sprawiedliwości. Odrzucamy atak na życie bezbronnych, pamiętając jednocześnie, że kobieta w ciąży, kobieta rodząca, też ma pełne prawo do życia i zdrowia - mówił prezes PiS. Wypowiedź ta nie umknęła bez echa w mediach społecznościowych.

Na temat praw kobiet wypowiedziała się w Końskich jednak także Elżbieta Witek. - Drogie panie, ten program PiS jest dla was - stwierdziła. Marszałkini Sejmu wykorzystała okazję, by zwrócić się do lidera PO. - Pamiętamy wszyscy to cyniczne i takie mroczne hasło "Piekło kobiet", prawda? Panie Tusk, pan ma czelność mówić o piekle kobiet, kiedy chciał pan zmusić ciężko pracujące kobiety, żeby pracowały do 67. roku życia, kiedy podnosił pan ciężko pracującym kobietom na roli o 12 lat wiek, kiedy mogłyby odejść na emerytury? - pytała.

Warto też przypomnieć, że w ostatnich latach było już kilka głośnych przypadków ciężarnych, które zmarły, gdyż nie otrzymały fachowej pomocy. Pod koniec maja 33-letnia Dorota trafiła do Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego z powodu przedwczesnego odpłynięcia wód płodowych. Kobieta była w piątym miesiącu ciąży. Po trzech dniach pobytu na oddziale położniczym jej stan nagle się pogorszył. Kobieta zmarła. W sprawie toczy się śledztwo.

Przedstawiony w sobotę program wyborczy Koalicji Obywatelskiej zawiera wiele obietnic dla kobiet to m.in.

Aborcja do 12 tygodnia ciąży będzie legalna, bezpieczna i dostępna. Żaden szpital działający w ramach z NFZ nie będzie mógł zasłonić się klauzulą sumienia i odmówić zabiegu. Decyzja musi należeć do kobiety.

Prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie.

Pełny dostęp do darmowych badań prenatalnych.

Dostęp do "antykoncepcji awaryjnej" bez recepty.

Wsparcie dla kobiet, które wracają na rynek pracy po urodzeniu dziecka: w ramach programu "Aktywna mama" wypłacimy 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem - tzw. "babciowe".

