W sobotę odbyły się konwencje programowe Trzeciej Drogi, Lewicy, Koalicji Obywatelskiej i PiS. W samo południe wydarzenia KO i PiS odbywały o tej samej porze. TVP Info zdecydowało się jednak pokazywać tego dnia wyłącznie konwencję partii rządzącej.

Pozostałe wydarzenia nie zostały pokazane na antenie, co stanowi "jawne naruszenie Ustawy o Radiofonii i Telewizji" - wskazuje w rozmowie z WP.pl medioznawca prof. Maciej Mrozowski. TVP w ciągu dnia przekonywało, że na wydarzenie opozycji się nie dostało przez protest organizatorów. Jednak partie polityczne sygnał nadawały same - był do wykorzystania dla każdego medium.

TVP po zakończeniu transmitowania konwencji zaprezentowało swoim odbiorcom rozmowy z głównymi występującymi - premierem Mateuszem Morawiecki i marszałek Elżbietą Witek. A jak polityczne wydarzenia transmitowały inne stacje? TVN24 pokazał konwencję Trzeciej Drogi i Lewicy, a następnie zdecydował się na transmisję konwencji Koalicji Obywatelskiej, ale po jej zakończeniu zaprezentowano fragmenty z wydarzenia PiS - wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego czy Mateusza Morawieckiego. Widzowie aplikacji TVN mogli również na żywo śledzić wystąpienia PiS. Na antenie Polsatu News również nie pominięto żadnej z konwencji.

TVP poświęciło jeden z materiałów "Wiadomości" konwencji KO w Tarnowie. Całość została wprost nazwana "przedstawieniem". W krótkim materiale po raz kolejny przypomniano... awarię oczyszczalni ścieków Czajka oraz likwidację dywizji wojskowych. Nie przedstawiono za to żadnych postulatów partii.

Konwencje programowe w TVP. "Jawne naruszenie ustawy"

- To, że nie podali przynajmniej jakichś reporterskich skrótów, omówień, to jawne naruszenie ustawy o powinnościach nadawcy publicznego. A więc nie chodzi tu o jawną i skrajną tendencyjność polityczną, ale o ostentacyjne kpiny z prawa, z ustawy - podkreśla w rozmowie z WP.pl prof. Mrozowski.

Jak podkreśla ekspert, w okresie kampanii wyborczej wszystkie ugrupowania mają mieć równy dostęp do mediów publicznych. - Jeżeli się relacjonuje wydarzenie partii rządzącej, trzeba wspomnieć także o innych. To nie tylko przyzwoitość, ale i obowiązek prawny. Nic innego nie można powiedzieć poza jednym: takie działanie to gwałt na prawie - zaznacza. W jego ocenie sztaby partii opozycyjnych powinny w tej sprawie "złożyć skargi, a nawet zagrozić procedurą sądową".

Supersobota w TVP. "Pytanie (retoryczne) do wyborców PiS"

Na stronniczy przekaz TVP zwróciła też uwagę ekonomistka Alicja Defratyka. "Pytanie (retoryczne) do wyborców PiS oglądających wyłącznie TVPiS. Nie dziwi Was, że w TVP Info nie możecie obejrzeć w całości ANI JEDNEJ konwencji opozycji? Nie chcecie SAMI sobie wyrobić zdania o opozycji, tylko wolicie jak TVPiS mówi Wam, co macie myśleć" - napisała na portalu X (dawny Twitter).

"TVP Info w ciągu godziny już chyba siódmy raz pokazuje fragment wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego.Oni myślą, że obieca coś nowego?" - pyta dziennikarz Patryk Słowik.

"Najsmutniejsze jest to, że telewizja prywatna pokazała konwencje wszystkich partii... podczas gdy tzw. publiczna tylko jednej...Przypomnę redakcji TVP Info na waszą telewizję składamy się wszyscy..." - zauważa ekonomista Sławomir Kalinowski.

"TVN24 najpierw pokazał konwencję KO i Tuska, a teraz pokazuje konwencję PiS i Kaczyńskiego. Widzowie TVP zobaczyli tylko tę drugą. Samuel Pereira, nadal uważacie się za dziennikarzy?" - dopytuje Piotr Żytnicki, dziennikarz "Gazety Wyborczej".