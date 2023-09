PiS w Końskich, policji więcej "niż na meczu Korony". Działacz o przemówieniu Kaczyńskiego: Nie było wybitne

Zobacz wideo Protest przeciwników Prawa i Sprawiedliwości podczas konwencji PiS w Końskich

- No nareszcie. W końcu o Końskich się coś mówi - starszy mężczyzna się uśmiecha, gdy mówię, że jego miasto znowu jest w centrum. Rozmawiamy niedaleko hali sportowej przy Stoińskiego. Nieduża ulica jest po obu stronach zamknięta dla ruchu. W mieście jest mnóstwo policji, funkcjonariuszy widać na parkingach, skrzyżowaniach i zaułkach, także oddalonych od miejsca, w którym zorganizowano konwencję wyborczą Prawa i Sprawiedliwości. - Wcześniej to chyba nikt poza regionem nie słyszał, że takie miasto istnieje - mówi mi miejscowy, zwolennik PiS. Dodaje, że sytuacja się poprawia, ale chciałby, żeby poprawiała się bardziej i szybciej. - Za tamtej władzy (ma na myśli rządy PO) było tylko zwijanie. Teraz zobaczymy, co będzie.

- A dadzą radę trzecią kadencję? - pytam.

- Pewnie, że tak. Tak myślę. Kibicuję.

Mężczyzna opowiada o zakładach, w których pracowały tysiące mieszkańców Końskich i pobliskich wsi. - A dzisiaj? - pyta.

- Emerytom żyje się dobrze - mówi towarzysząca mu kobieta. - Ale młodych u nas coraz mniej, wyjeżdżają. Ja uważam, że teraz żyje się naprawdę dobrze. Dziadki mają 13-stki, 14-stki, emerytury im podnieśli - dodaje.

Skąd ta polityczna kariera Końskich? 20-tysięczne miasto sławę zawdzięcza Grzegorzowi Schetynie. To polityk Platformy Obywatelskiej powiedział w 2015 roku, że wybory wygrywa się w Końskich, a nie w Wilanowie. - Nie wiem, czy za ten bon mot nie wystąpię o nadanie Grzegorzowi Schetynie honorowego obywatelstwa Końskich. To poszło w świat i, może to za dużo powiedziane, ale też czuję się za to trochę odpowiedzialny - mówił w Gazeta.pl przed trzema laty burmistrz Końskich Krzysztof Obratański. Samorządowiec wspominał swoją rozmowę ze Schetyną, gdy ten był ministrem spraw zagranicznych. - W 2015 r. Grzegorz Schetyna został liderem listy Platformy Obywatelskiej w województwie świętokrzyskim. Planował objazd w swoim okręgu wyborczym i dostałem pytanie z jego sekretariatu, czy znajdę czas na rozmowę z panem Schetyną. Oczywiście się zgodziłem. Był w moim gabinecie, porozmawialiśmy trochę o problemach samorządu, wspólnie złożyliśmy wiązankę kwiatów pod pomnikiem majora Hubala. Chyba wyjechał z wrażeniem, że to sympatyczne, fajne miasteczko życzliwych ludzi. Pewnie przez to mu się to utrwaliło - opowiadał.

Dlatego przed wyborami prezydenckimi TVP zorganizowało debatę Andrzeja Dudy właśnie w tym mieście. Duda - jako jedyny jej uczestnik - odpowiadał na pytania Michała Adamczyka z TVP. Trzaskowski, również sam, uczestniczył w tym czasie w zorganizowanej przez swój sztab debacie w Lesznie.

"Tyle policji nie widziałem na meczu Korony"

W sobotę tuż przed początkiem konwencji PiS niedaleko hali sportowej nie ma tłumów. Jeden z mieszkańców żartuje, że w okolicy więcej jest dziennikarzy niż miejscowych i jest w tym trochę racji. Ludzi, którzy przyszli choćby z ciekawości, nie widać wielu. Nie ma też protestujących poza jednym mężczyzną z antyrządowym transparentem. Ale obok niego kręci się miejscowy z czerwoną flagą. - Polska to jesteśmy my, Polacy, naród i to dla nas ten rząd ma działać. Ja jestem z niego zadowolony - mówi do kogoś.

- Cztery autokary działaczy przyjechały, to jakaś jedna wielka szopka. Tyle policji nie widziałem na meczach Korony - mówi mężczyzna, którego zaczepiam po drugiej stronie ulicy. Narzeka, że ludzie wjeżdżają na parking przed jego sklepem. Mają pretensje, gdy ich przepędza. - Mówi taki, że przyjechał zobaczyć Jarka i ma tu prawo stanąć - opowiada. - Dlaczego Końskie? Tutaj 70 procent to PiS-owcy, nie przesadzam. Wie pan, że u nas w starostwie nadal stoi ta ławka, co Duda na niej podpisywał ustawę? Jak jakaś relikwia - dodaje. Chodzi konkretnie o stolik, przy którym Andrzej Duda, podczas wizyty na koneckim dworcu, podpisał ustawę o transporcie kolejowym. W urzędzie stworzono kameralną wystawę z krzesłem, stołem i tablicą. Starostwo w ten sposób "utrwaliło historyczne wydarzenie", jak głosił komunikat.

- Z drugiej strony, jaka jest alternatywa? Romana Giertycha wystawili. Przecież ja pamiętam, jakie on ma poglądy - mówi mężczyzna na parkingu. Z tymi 70 procentami poparcia mógł nieco przestrzelić. W 2019 roku w powiecie koneckim PiS uzyskało 60 proc. głosów, ale przepaść i tak jest ogromna. Kolejne komitety - SLD i PO - miały po 12 proc.

"Ludzie pochowali się w domach"

- Ludzie się pochowali w domach na tę konwencję. Wstydzą się - mówi Emilia, mieszkanka Końskich, zdecydowana przeciwniczka PiS. - Gdy potwierdzono informację o tym wydarzeniu, w lokalnych mediach czytałam komentarze: "wstyd i hańba", "co myśmy uczynili", "za jakie grzechy", "wstyd na całą Polskę".

Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego trwało około godziny. W tym czasie przedstawiał "osiem konkretów". Ale większość tych konkretów programowych poznaliśmy wcześniej: rewitalizacja bloków z wielkiej płyty, program "Lokalna półka" promujący polską żywność w marketach, bon szkolny "Poznaj Polskę" na wycieczki dla uczniów, lepsze posiłki w szpitalach, darmowe leki dla seniorów 65 plus oraz dzieci do 18. roku życia, świadczenie 800 plus od 1 stycznia 2024 roku, emerytury stażowe (38 lat dla kobiet, 43 dla mężczyzn).

Kaczyński broni gotówki. Na sali brawa

Kaczyński zapowiedział budowę "nowej Polski" i znowu przestrzegał przed "narodową mikromanią". Ogromne brawa publiczność nagrodziła fragment o "obronie gotówki". - Będziemy bronić gotówki, bo brak gotówki to trudna sytuacja w razie kryzysów. To także oddanie w ręce grupy ludzi kontroli nad innymi. Jedno kliknięcie i człowiek nie ma pieniędzy, jest w beznadziejnej sytuacji. Nie wolno do tego dopuścić ani teraz, ani za sto lat - mówił.

Później było o "wizji postępu gospodarczego supernowoczesnej gospodarki opartej o polskie mózgi". Od tej "supernowoczesnej gospodarki" prezes PiS przeskoczył do renowacji zabytków (kamienice, pałace, zamki, dworki). W końcu konkludował, że "odzyskiwanie Polski to nic innego, jak nasz cel ostateczny". - Wedle badań mieszący się dzisiaj w oczekiwaniach i marzeniach milionów Polaków. Chcemy, by cały nasz naród został nobilitowany - mówił. Przemówienie prezes PiS zakończył apelem do działaczy i wezwaniem do walki: - Nie patrzcie na sondaże, nie patrzcie w swoje serca, bo każdy w swoim sercu ma zwycięstwo, patrzcie zimną głową. Musimy walczyć, wygrywa się ciężką pracą, do ostatniego dnia.

Działacz PiS: Wstałem z szacunku. Przemówienie? Nie wybitne, ale dobre rzemiosło

Po Jarosławie Kaczyńskim na scenie pojawia się Elżbieta Witek. Jednego z działaczy PiS pytam, jak ocenia wystąpienie prezesa. - Nic mnie nie zaskoczyło, ale nie miałem też wielkich oczekiwań. To konferencja programowa, a nie jakaś wielka konwencja - mówi. Mój rozmówca jest działaczem z Warszawy. Doświadczonym, nie zliczy, na ilu konwencjach był. - To nie było wybitne przemówienie, ale dobre rzemiosło. Gdy wstałem, to nie z zachwytu, tylko z szacunku do pana prezesa. Faktycznie, brakowało mi jakiegoś świeżego elementu. Takiego, że mógłbym powiedzieć: o, to następne pół kroku w dobrym kierunku, mamy w programie więcej, szerzej, konkretniej. Dostaliśmy tylko potwierdzenie, tego, co było mówione, ale też tak miało być - mówił.

Protest

Działaczy i polityków opuszczających halę sportową przywitało kilkanaście protestujących osób. Na hasła, że PiS kradnie, druga strona odkrzykiwała: kwadratowe łby, debile, dranie, na Białoruś z wami.

- Gdzie pieniądze z KPO?! - pytają protestujący.

- W dupie - ktoś odpowiada.

- Oszołomy - rzuca kolejna osoba.