Agnieszka Holland, wybitna polska reżyserka odniosła się do dyskusji na temat jej najnowszego filmu "Zielona granica". Zbigniew Ziobro porównał film Holland do nazistowskiej propagandy. Reżyserka uznała, że "jest to w pewnym sensie nawoływanie do przemocy" i skrytykowała władzę za działanie wbrew interesom Polaków.

