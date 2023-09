Ojciec Tadeusz Rydzyk zadzwonił do programu "Rozmowy niedokończone" na antenie Radia Maryja. Gościem audycji było trzech przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości oraz przedstawicieli rządu: Jacek Sasin - minister aktywów państwowych, Andrzej Jaworski - prezes Izby Gospodarczo-Handlowej, Michał Wiśniewski - wiceminister obrony narodowej.

Rydzyk zganił Czarnka na antenie: Jestem do pewnego stopnia rozczarowany

Ojciec Rydzyk zapewnił, że "wie, na co będzie głosował". - Chyba każdy się domyśli. Nie jakieś małe partyjki, które podskakują - podkreślił, choć przyznał, że "do ludzi z PiS-u też ma zastrzeżenia" - cytuje "Rzeczpospolita". - Nawet do wspaniałych ludzi. Na przykład teraz powiem, że czekamy już chyba prawie rok na zatwierdzenie kierunku lekarskiego u nas. No i nie idzie to. Niby prawica rządzi. Ja osobiście ani zgromadzenie nie mamy tu żadnych korzyści materialnych z tego, co robimy - czy Radio Maryja, czy Telewizja Trwam, czy inne dzieła - stwierdził zakonnik i dodał, że to nieprawda, że wraz ze swoimi współpracownikami otrzymuje wsparcie finansowe od PiS.

- Przepraszam, że tak przy panach powiem, ale nawet, powiedziałbym, nie zawsze nam to tak idzie, jak innym obywatelom idzie w tych urzędach. Ja bardzo szanuję pana ministra Czarnka, ale - pierwszy raz to mówię - jestem do pewnego stopnia rozczarowany. Tak długo prosimy o wydział lekarski… Jeżeli robimy błędy jakieś w dokumentach, to niech nam powiedzą. Od czego ma tych dyrektorów? A jak ma tych dyrektorów do niczego, to przegonić to! Przegonić, to nie jest synekura, że będzie sobie siedział. Każdy ma pracować dobrze. My w Radiu Maryja nie trzymamy szkodników czy takich, którzy nam jakoś tak wkładają kij w szprychy - powiedział ojciec Rydzyk.

Uczelnia założona przez Rydzyka chce kształcić lekarzy. "Trzeba kształcić intelekt i osobowość"

Na początku kwietnia tego roku Radio Maryja poinformowało, że Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu "chce kształcić lekarzy". Uczelnia złożyła wówczas dokumenty potrzebne do otwarcia kierunku do Ministerstwa Edukacji i Nauki. - Trzeba kształcić intelekt i osobowość, pomóc we właściwym kształtowaniu. Dlatego złożyliśmy dokumenty. Będziemy robili nabór. Wierzymy, że dostaniemy zgodę. Chcielibyśmy zacząć od października - mówił wówczas Rydzyk, jak cytuje rozgłośnia.

W ofercie AKSiM znajdują się studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: dziennikarstwo, politologia oraz informatyka medialna, a także studia licencjackie z pielęgniarstwa. Od tego roku akademickiego uczelnia będzie kształcić także prawników. Więcej na ten temat pisaliśmy w tekście powyżej.