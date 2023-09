Robert Bąkiewicz stwierdził kilka lat temu, że "PiS pełza przed Żydami". Marek Suski skomentował słowa Bąkiewicza, który w najbliższych wyborach będzie kandydował z listy Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu. Poseł PiS powiedział, że nie zna przywołanej wypowiedzi. Przyznał jednocześnie, że Robert Bąkiewicz "może powinien przeprosić" za te słowa.

Zobacz wideo Sceny w Sejmie. Suski niszczy baner Śmiszka i Treli

Marek Suski o pogardliwych słowach Bąkiewicza pod adresem PiS: Nie widać po mnie, żebym gdzieś pełzał

Wypowiedź Roberta Bąkiewicza zacytował Tomasz Terlikowski, który 6 września prowadził "Popołudniową rozmowę w RMF FM" z udziałem Marka Suskiego. Poseł PiS zareagował śmiechem na stwierdzenie, że Prawo i Sprawiedliwość "pełza przed Żydami".

- Nie widać po mnie, żebym gdzieś pełzał, nie mam powycieranych kolan. Nie jest to zgodne z linią Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ my nie zajmujemy się takimi sprawami, które może ktoś nam zarzucać. Ani nie jesteśmy prosemiccy, ani antysemiccy - powiedział Marek Suski.

Suski "dobrze życzy" Bąkiewiczowi. Będzie razem z nim kandydował do Sejmu z list PiS w okręgu radomskim

Marek Suski będzie startował z pierwszego miejsca na liście PiS w okręgu radomskim. Tomasz Terlikowski zauważył, że Robert Bąkiewicz również znajdzie się na tej liście, więc dobry wynik wyborczy Suskiego zadziała na korzyść Bąkiewicza, który może zostać "pociągnięty" do Sejmu.

- Może i będzie pociągnięty, ja mu dobrze życzę, bo dobrze życzę Polsce. A jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to tylko Prawo i Sprawiedliwość jest gwarantem kontynuacji dobrych reform i tego, żeby Polska była suwerenna - stwierdził Marek Suski.

Kim jest Robert Bąkiewicz?

Robert Bąkiewicz, kandydat PiS do Sejmu, karierę polityczną zaczynał w skrajnie nacjonalistycznym Obozie Narodowo-Radykalnym. Potem organizował Marsze Niepodległości (główną imprezę narodowców), które 11 listopada każdego roku maszerują ulicami Warszawy. Od 2020 r. kierowane przez Bąkiewicza organizacje wspierane są państwowymi pieniędzmi m.in. przez instytucje podlegające wicepremierowi Piotrowi Glińskiemu, ministrowi kultury.

Na Bąkiewiczu ciąży obecnie wyrok z 7 marca 2023 r. za zaatakowanie kobiety podczas protestów w 2020 r. po wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej dotyczącego zakazu aborcji. Został skazany pięć miesięcy temu za użycie siły i naruszenie nietykalności cielesnej.

Na wsparcie dla Bąkiewicza i jego bojówek (Straż Narodowa, Marsz Niepodległości) rząd PiS wydał już ok. 4 mln zł. "Bąkiewicz kupił za to okazałą willę (ośrodek szkoleniowy), samochody oraz sprzęt nagłaśniający. Dzięki temu mógł w 2021 r. sprawnie zagłuszać opozycyjny wiec, na którym przemawiała Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka powstania warszawskiego - przypomina "Gazeta Wyborcza". Przytacza też poglądy Bąkiewicza na podstawie jego wulgarnych wypowiedzi z lat 2015-2019 dowodzących, że jest antysemitą, ksenofobem, homofobem i przeciwnikiem demokracji. Przykłady: „W rządzie siedzą i myślą, jak udobruchać Żydów. Starali się do tej pory: kolacje szabasowe, jarmułki. Teraz pozostaje im tylko przejść na judaizm"; „A na drzewach zamiast liści będą wisieć syjoniści!". O ludziach innej religii i narodowości: „Cała Polska śpiewa z nami, wypierdalać z Arabami!", „Ole, ole… islam pierdolę!".

Demokracja także nie budziła entuzjazmu w kandydującym obecnie do Sejmu Bąkiewiczu: „Nam chodzi o militaryzację polskiego narodu, system hierarchiczny. Też o zniszczenie demokracji. Jesteśmy przeciwnikami demoliberalizmu" - deklarował.