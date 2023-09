Tusk wzywa Kaczyńskiego do debaty. "Czy ty kompletnie straciłeś kontrolę? Nie tchórz"

Zobacz wideo Czy według Pawła Szrota Donald Tusk nie jest patriotą? "On źle rozumie interes Polski"

Donald Tusk nawiązał w nagraniu do ostatnich doniesień, które pojawiły się w mediach przy okazji dymisji wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka. Jak pisały "Gazeta Wyborcza" i "Rzeczpospolita", może mieć ona związek z kontrolą Centralnego Biura Antykorupcyjnego w MSZ, która miała dotyczyć systemu wydawania wiz.

REKLAMA

Donald Tusk: Jarosławie Kaczyński, czy ty straciłeś kontrolę?

- Czy wiecie, kto w Europie ściąga najwięcej muzułmańskich imigrantów? Rząd, który nimi najgłośniej straszy, rząd PiS - powiedział w wideo opublikowanym na portalu X Donald Tusk. - Tylko w zeszłym roku wydał 135 tys. zezwoleń dla przybyszów z krajów muzułmańskich - dodał. Jak stwierdził, "Polacy dowiedzieli się właśnie, dlaczego oni to robią". - Bo ktoś dostaje 5 tys. dolarów od głowy. Policzcie sobie, ile oni z tego wyciągają. Jarosławie Kaczyński, czy ty kompletnie straciłeś kontrolę nad swoimi ludźmi i tym, co oni wyprawiają, czy sam bierzesz w tym udział? Na te pytania masz obowiązek odpowiedzieć w debacie ze mną, przed wszystkimi Polakami. Nie tchórz, bo twoja słabość i twój strach są dzisiaj największym zagrożeniem dla polskich rodzin - powiedział.

Dymisja Wawrzyka i śledztwo CBA

Szef PO prawdopodobnie odniósł się do informacji, którą przekazywała "Rzeczpospolita". Według dziennika stworzony w MSZ system wydawania wiz może mieć charakter korupcjogenny. "Cudzoziemcy płacą za otrzymanie wizy ok. 4-5 tys. dolarów, a jeżeli są z takich krajów jak Bangladesz czy Pakistan, to kwoty są jeszcze wyższe - zarabiają na tym pośrednicy" - pisała gazeta. - Mówiło się, że system "wiza–konsul", gdzie cudzoziemcy zaklepują miejsca w kolejce, stwarza możliwość dla nieuczciwych graczy. Firmy, które opanowały informatycznie umiejętność rezerwacji miejsca w kolejce, wiedziały, kiedy są wolne miejsca, i w ułamku sekundy były one blokowany - twierdził informator "Rz".

Zdymisjonowany z MSZ wiceminister Piotr Wawrzyk był odpowiedzialny za sprawy konsularne i wizowe oraz okazał się - jak pisze "GW" - "autorem kompromitującego projektu rozporządzenia w sprawie ułatwień wizowych dla robotników tymczasowych z około 20 krajów, w tym krajów islamskich". Rozporządzenie zakładało możliwość zatrudnienia w Polsce do 400 tysięcy pracowników. Według oficjalnych danych do Polski już trafiło ok. 130 tys. pracowników sezonowych (głównie z Indii, Bangladeszu, Indonezji), inne szacunki mówią nawet o 165 tys. migrantów.