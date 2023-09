Tu z pomocą przychodzi poradnik "Jak mówić i pisać o sondażach?", przygotowany z inicjatywy i we współpracy trzech podmiotów: portalu Gazeta.pl, Instytutu Zamenhofa oraz Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.

- Sondaże przedwyborcze zaczynają odgrywać zupełnie nową rolę. To już nie tylko źródło informacji o preferencjach wyborczych Polaków, ale także, coraz częściej, przedmiot polityki samej w sobie - wskazuje Paweł Prus, prezes Instytutu Zamenhofa. - Nierzadko zdarza się, że ich wyniki są zniekształcane, manipulowane i służą wprowadzeniu wyborców w błąd lub zmianie ich zachowań przy urnie - dodaje.

To wcale nie musi wynikać ze złej woli. - Dużo częściej nadinterpretacja czy wprowadzenie w błąd czytelników to wynik pośpiechu, presji wydawcy na klikalność artykułu czy zwykłej niewiedzy - wskazuje prezes Instytutu Zamenhofa. Poradnik ma dostarczać przedstawicielom mediów skondensowaną wiedzę na temat sondaży: jak uniknąć pułapek i błędów, na co zwrócić uwagę. - Wierzymy, że stanie się on przewodnikiem dla wszystkich przedstawicieli mediów w Polsce i pomoże w rzetelnej interpretacji sondaży, tak aby nie stanowiły kolejnej formy propagandy i gry politycznej – mówi Rafał Madajczak, redaktor naczelny Gazeta.pl.



Poradnik "Jak mówić i pisać o sondażach?" jest adresowany do wszystkich przedstawicieli mediów w Polsce, ale nie tylko. Zawarta w nim wiedza i wskazówki mogą przydać się wszystkim zainteresowanym polityką i zbliżającymi się wielkimi krokami wyborami parlamentarnymi. To kolejna tego typu publikacja firmowana przez Gazeta.pl, po "Jak pisać o kobietach w mediach?" i "Jak pisać o klimacie?".