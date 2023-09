Prokuratura chce uchylenia immunitetu Krzysztofa Brejzy. Jest wniosek do Grodzkiego

Zobacz wideo Kołodziejczak kłóci się z dziennikarzem TVP Info na konferencji prasowej. "Człowieku, ty masz w sobie trochę odpowiedzialności za to, co robisz?"

W komunikacie prokuratury senator Krzysztof Brejza i prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza nie są wymienieni z nazwiska. "Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wystąpiła do Marszałka Senatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Krzysztofa B. Powodem skierowania wniosku są ustalenia w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w inowrocławskim ratuszu, wskazujące na podejrzenie popełnienia przez senatora przestępstwa przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści osobistej dla niego i Ryszarda B." - czytamy.

Prokuratura chce uchylenia immunitetu Brejzie. Chodzi o śledztwo ws. ratusza w Inowrocławiu

Prokuratura wyjaśnia, że Ryszardowi Brejzie zarzucono, że "okresie od stycznia 2015 r. do października 2017 r. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków Prezydenta Miasta Inowrocławia". "Z ustaleń śledztwa wynika, że prezydent wykorzystywał pracę pracowników Urzędu Miasta wykonujących obowiązki w nowo powstałym wydziale kultury, promocji i komunikacji społecznej dla celów prywatnych" - czytamy.

Prokuratura nazywa senatora Brejzę "pomysłodawcą powołania ww. wydziału". "Najpierw wyłonił skład osobowy wydziału, a następnie nadzorował proceder polegający m.in. na tworzeniu przez pracowników ratusza fikcyjnych kont użytkowników na portalu społecznościowym i publikowaniu za ich pośrednictwem anonimowych krytycznych komentarzy" - czytamy. I dalej: "Jak wynika z materiału dowodowego, koordynowana przez Krzysztofa B. 'praca' wydziału polegała także na uczestnictwie w plebiscytach i konkursach internetowych i szerokim komentowaniu w internecie w sposób sprzyjający rodzinie B.". Prokuratura twierdzi, że "dowody zgromadzone w sprawie wskazują, że Krzysztof B. współdziałał ze swoim ojcem w wykorzystaniu aparatu samorządowego dla realizacji własnych celów".

"Tym samym, jak ustalono Krzysztof B. wraz z ojcem działali na szkodę interesu publicznego Miasta Inowrocław, m.in. narażając wizerunek organów samorządowych jako instytucji zaufania publicznego, a także na szkodę interesu prywatnego przeciwników jego ojca. We wniosku o uchylenie immunitetu czyny Krzysztofa B. prokurator zakwalifikował z art. 231 §1 i 2 w zw z art. 21 § 2 kodeksu karnego, czyli jako przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków" - czytamy.

"Na bazie pomówień byłej działaczki PiS postawiono Tacie zarzut "

Ryszardowi Brejza zarzuty postawiono w styczniu ubiegłego roku. Prezydent Inowrocławia podkreślał wówczas, że sam - cztery lata wcześniej - złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Jak dodał, sprawa "ma swój wątek kryminalny", ale wciąż nie trafiła do sądu. Podkreślił, że była już naczelniczka wydziału Agnieszka Ch. usłyszała prawie 100 prokuratorskich zarzutów.

"Na bazie pomówień byłej działaczki PiS postawiono Tacie zarzut dodruku ulotek dla jednej z kandydatek na radną. W Inowrocławiu były jednomandatowe okręgi wyborcze do rady miejskiej. Okręg liczył 600 gospodarstw. Czy ktoś może wyliczyć, ile kosztuje wydruk 600 ulotek? 100 zł? 4 mln zł wydali na tę operację" - komentował wówczas syn Ryszarda Brejzy, senator KO Krzysztof Brejza.

Prokuratura podaje w komunikacie, że w innym wątku nieprawidłowości w inowrocławskim ratuszu Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała już wcześniej akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, którym objęto 17 osób. "Dotyczy on wyłudzenia kilkuset tysięcy złotych ze środków publicznych na podstawie poświadczających nieprawdę oraz podrobionych dokumentów, w tym faktur wystawianych na rzecz Urzędu Miasta Inowrocław oraz Centrum Kultury i Sportu Ziemowit w Kruszwicy przez współpracujących z urzędnikami przedsiębiorców. Faktury te służyły do uzyskania z budżetu jednostek wypłaty pieniędzy za usługi, które nie miały miejsca, bądź nie były świadczone na rzecz urzędu" - napisano.