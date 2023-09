"Lokalna półka" PiS pod pręgierzem. Kołodziejczak: Robią z siebie i nas idiotów [KOMENTARZE]

Prawo i Sprawiedliwość w środę ogłosiło swoją trzecią obietnicę wyborczą o nazwie "Lokalna półka". Jej najważniejszym punktem jest wprowadzenie obowiązku, aby markety w swojej ofercie miały minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców. Ma to wzmocnić pozycję produkcji lokalnej względem innych ogniw łańcucha dostaw żywności, a także ułatwić dostęp konsumentów do produktów wytworzonych przez mniejsze, również lokalne firmy.

Burza po ogłoszeniu "lokalnej półki". "Robią z siebie i nas idiotów"

Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa i rozwoju wsi, a także rolnik opowiedział o założeniach programu. Przekonywał, że ta zmiana dotyczy każdego Polaka, ponieważ "każdy Polak uwielbia smaczną polską żywność". - Zobowiążemy sieci handlowe do współpracy z lokalnymi producentami żywności. Koniec z niskiej jakości warzywami i owocami. Koniec z zyskiem za wszelką cenę. Najważniejsza musi być jakość żywności i zdrowie klientów - mówił.

Nowa wyborcza obietnica PiS wywołała poruszenie w sieci. Lider AgroUnii Michał Kołodziejczak ostro skomentował tę kwestię na portalu X [dawniej Twitter - red.]. "Chodziłem, protestowałem, przesiadywałem w ministerstwie na rozmowach. Po to, by wprowadzili 51 proc. polskich produktów w sklepach. Czterech pis-owskich ministrów mówiło, ŻE SIĘ NIE DA. Dziś z całym aparatem propagandy, kolejny raz robiąc z siebie i nas idiotów obiecują, że zrobią. To postulat AGROUNII" - napisał Kołodziejczak.

Agnieszka Pomaska, posłanka Platformy Obywatelskiej zwróciła uwagę z kolei na błąd w depeszy Polskiej Agencji Prasowej. Agencja napisała w tekście nazwę programu z błędem, pisząc "lokalna spółka" zamiast "lokalna półka". "Najlepsze podsumowanie 8 lat PiS. Zamiast 'lokalna półka' napisali 'lokalna SPÓŁKA'. Obsiedli już chyba wszystkie, Aleja Milionerów coraz dłuższa a wygląda, jakby mieli apetyt na więcej. Za PiS powstało ok. 40 nowych instytucji!" - pisze polityczka.

Z kolei poseł PO Michał Krawczyk zauważa, że "przecież jeszcze niedawno miały być całe sklepy". "Naprawdę PiS uważa, że ktoś się jeszcze na jakieś obietnice nabierze?" - pisze polityk na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Politycy przypisują postulaty programu swoim partiom. "Złodzieje pomysłów"

O nowy "konkret" (jak PiS nazywa swoje obietnice wyborcze) zapytano również lidera Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza na antenie Radia ZET. - PiS realizuje nie dość, że nasze postulaty, to jest to postulat zapisany w KPO. Nie wiedziałem, że w tej kampanii umiłowanie do Unii Europejskiej wyjdzie z ust PiS-u - mówił polityk. Zapytany, czy oskarża partię o plagiat, zaprzeczył. Zdaniem lidera PSL najpierw należy ratować gospodarstwa, żeby było komu dostarczać lokalne produkty oraz żeby ich produkcja się opłacała.

Lider PSL zwrócił również uwagę na słowa Jana Ardanowskiego z grudnia ubiegłego roku. - Prawdziwy program przedstawił pan poseł Ardanowski. (...) "Chłopi są pazerni, rzuci im się parę groszy przed wyborami i tak na nas zagłosują". (...) Drodzy mieszkańcy wsi, tak myśli o was partia rządząca, tylko w sposób transakcyjny, nie dba o was - powiedział.

Polityk został również zapytany o to, czy Michał Kołodziejczak mógłby być ministrem rolnictwa. Kosiniak-Kamysz jednak nie chciał udzielać bezpośredniej odpowiedzi. - Mamy wspaniałych kandydatów. Kto ma odpowiadać za rolnictwo, jak nie PSL. (...) Najlepsi są z PSL - odparł.

W podobnym tonie wypowiedział się Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy podczas konferencji prasowej. Polityk zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego, nazywając go "złodziejem pomysłów". - Chcę panu przypomnieć, w imieniu formacji lewicowej: pan poseł Arkadiusz Iwaniak półtora roku temu złożył w imieniu Lewicy projekt ustawy, z której jasno i wyraźnie wynika, że chcemy, żeby polskie produkty stanowiły w sklepach, jeżeli chodzi o polską żywność, 70 procent. Żeby były oznaczone, że są polskimi produktami, żeby również był oznaczony w nich poziom cukru, ze względu na zdrowotność polskiego społeczeństwa - mówił Czarzasty.

- Złodzieju pomysłów, rozumiem, że siedzisz i patrzysz na najlepszych. Patrzysz na ich postulaty, patrzysz na ich ustawy. Pewnie cię zdziwiło, że trzeci klub w parlamencie złożył 230 projektów ustaw i pewnie cię zdziwiło, że w tych ustawach są zapisane różne rzeczy dobre dla Polek i Polaków - dodał polityk.