Zobacz wideo Paweł Szrot w Porannej Rozmowie Gazeta.pl

Paweł Szrot był w przeszłości sekretarzem stanu w Kancelarii Premiera i zastępcą szefa KPRM. Obecnie jest szefem Gabinetu Prezydenta RP. Kandyduje w najbliższych wyborach parlamentarnych. Polityk otwiera listę Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 4, który obejmuje Bydgoszcz oraz powiaty bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski i żniński.

REKLAMA

Paweł Szrot w "Porannej rozmowie Gazeta.pl": Jestem po trudnej rozmowie z prezydentem

Nie bałem się nowych wyzwań, a praca w parlamencie jest takim wyzwaniem, najwyższym. To jest uzgodnione z prezydentem. I prezydent zdecydował się wesprzeć swoich współpracowników i wspiera nasze ambicje. A my będziemy wspierać prezydenta z ław sejmowych, jeśli uzyskamy mandat

- zadeklarował w rozmowie z Jackiem Gądkiem Paweł Szrot. Gość "Porannej rozmowie Gazeta.pl" zaznaczył, że "jest po trudnej rozmowie z prezydentem". - Zaznaczał, że będę mu potrzebny do wyborów. Zatem mój urlop w Kancelarii Prezydenta będzie rwany. Ale na pewno nie będę jeździł do Bydgoszczy korzystając ze służbowych środków. Tylko swoim samochodem i pobyty będę pokrywał z własnych środków - zapewnił kandydat PiS-u w najbliższych wyborach parlamentarnych. Szrot podkreślił też, że "od 21 lat jest gorącym sympatykiem partii, ale nie jest jej członkiem". - Poważnie o tym myślałem, gdyby mieszkańcy mnie obdarzyli zaufaniem i zdobędę mandat, to poważnie rozważę wstąpienie do partii - zadeklarował.

Paweł Szrot w "Porannej rozmowie Gazeta.pl": Nie znam Bąkiewicza

Jacek Gądek zapytał swojego gościa o kandydującego z list PiS-u Roberta Bąkiewicza. Prowadzący cytował antysemickie wypowiedzi i wpisy radykalnego działacza prawicy, na co Szrot odpowiedział, że "antysemityzm to nieprecyzyjne sformułowanie". - Nie znam Roberta Bąkiewicza. Myślę, że w ostatnich latach nie wypowiadał kontrowersyjnych opinii - ocenił sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Dopytywany przez prowadzącego, czy sam zagłosowałby na Roberta Bąkiewicza i czy czuje się dobrze z tym, że to kandydat Prawa i Sprawiedliwości, Szrot odparł, że "nie widzi z tym problemu". - Wyborcy znajdą swojego kandydata na liście i zagłosują zgodnie ze swoimi poglądami - zapewnił gość programu.

Z najnowszego badania United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w poprzednią niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego dostałaby 35,3 proc. głosów [wzrost o 0,8 pkt proc. względem sondażu z sierpnia]. Drugie miejsce przypadłoby Koalicji Obywatelskiej z wynikiem 27,5 proc. Partia Donalda Tuska zaliczyła spory spadek poparcia - 3,7 pkt proc. Na podium znalazła się także Konfederacja. Poparcie dla niej zadeklarowało 10,6 proc. badanych. To wzrost o 2,8 pkt proc. Zaledwie 0,4 pkt proc mniej ma Trzecia Droga - jej wynik to 10,2 proc. [wzrost o 1,2 pkt proc.]. Lewica zanotowała poparcie na poziomie 9,4 proc., czyli wzrost o 2,3 pkt proc. 7 proc. badanych nie wie, na kogo zagłosowałoby w wyborach parlamentarnych.

Wybory i referendum, 15 października 2023 r. Gazeta.pl

***