Mariusz Błaszczak podpisał kolejne umowy ws. dostaw sprzętu wojskowego. Chodzi m.in. o program NAREW

Zobacz wideo Waldemar Pawlak: Emerytury muszą podlegać klasycznej waloryzacji

Jak mówił Mariusz Błaszczak, niektóre z podpisanych we wtorek umów dotyczą rozwoju II fazy programu obrony przeciwrakietowej i przeciwpowietrznej "Wisła" i zakładają pozyskanie 48 amerykańskich wyrzutni Patriot, 12 radarów LTADMS oraz zapasu pocisków rakietowych PAC-3 MSE. Kolejna umowa dotyczy dostawy elementów, które składają się na system obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu Narew. - Mamy już Małą Narew, a więc to wszystko co związane jest z połączeniem istniejących możliwości produkcyjnych polskich z brytyjskimi. Teraz, z inwestycjami brytyjskimi w polski przemysł zbrojeniowy rzeczywiście stworzymy bardzo silny argument w obronie przeciwlotniczej - podkreślił szef MON.

REKLAMA

Nowe kontrakty ws. sprzętu dla wojska. 1700 statków bezzałogowych FlyEye

W skład zestawów "Mała Narew", które już są w polskiej armii, wchodzą: stacja radiolokacyjna Soła, urządzenie kierowania uzbrojeniem, trzy wyrzutnie iLauncher na podwoziu Jelcza oraz pojazdy transportowo-załadowcze. Razem z systemami obrony przeciwlotniczej "Mała Narew" zakontraktowano także pakiet szkoleniowy i logistyczny. Mariusz Błaszczak podpisał też m.in. umowę na dostawę dla wojska 1700 bezzałogowców FlyEye.

Polska Grupa Zbrojeniowa, Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 z Zegrza oraz spółka ICEYE podpisały porozumienie o rozpoczęciu współpracy przemysłowej. Umowa przewiduje przygotowanie dla polskich sił zbrojnych nowego produktu, jakim ma być konstelacja satelitów radarowych. Umowa pomiędzy PGZ S.A., WZŁ-1 oraz ICEYE pozwoli zbudować krajowe zdolności w zakresie rozpoznania satelitarnego dla polskiej armii. Do tej pory rodzime spółki nie posiadały takich kompetencji.