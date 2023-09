Waldemar Pawlak gościem wtorkowej Porannej Rozmowy Gazeta.pl

Z byłym prezesem "Ludowców" Karolina Hytrek-Prosiecka będzie rozmawiać m.in. o ustawie "lex Tusk", umowie gazowej z Rosją z 2010 r., a także o zawirowaniach w PGE związanych z planowaną transformacją energetyczną. Transmisję można śledzić poniżej.

Prowadząca pytała Pawlaka, czy wyobraża sobie współpracę z PiS po wyborach. - Nie wyobrażam sobie takiej perspektywy z prostego powodu. Jeżeli zaczynamy mówić sprawach jak regulacje i zrujnowanie systemu prawnego, to trzeba naprawić, a w tej sprawie PiS nie ma najmniejszej ochoty zmieniać swojego postępowania. PiS co i rusz puszcza oko do eurosceptyków i w sytuacji, kiedy jest wojna w Ukrainie, rozpętuje jakąś dziwaczną konfrontację z zachodem, z UE, z Niemcami. To jest niespotykane, niezrozumiałe i nieakceptowane. Dlatego nie widzę przesłanek, żeby rozważać taką opcję - mówił były premier.

Zobacz wideo Waldemar Pawlak gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl

"Rząd uważa, że rodzina górnika jest jak za czasów pańszczyźnianych przypisana do kopalni"

Waldemar Pawlak przyznał, że jest za tym, by "możliwie szybko dokonywać transformacji energetycznej i przechodzić na tanią energię". - Dzisiaj mamy paradoks tego typu, że kiedy wieje wiatr i świeci słońce, to są odłączane źródła odnawialny, bo system zarządzania energią nie potrafi tego spożytkować. A to nie są zbyt skomplikowane rozwiązania - mówił.

- Dzisiaj energię można fedrować z węgla i to jest bardzo ciężka praca, niebezpieczna. Ale można ją też fedrować ze słońca. I takie przykłady widziałem i o to zostałem zaatakowany przez rządową telewizję, że nakłaniam do fotowoltaiki. Obecny rząd uważa, że rodzina górnika - jego dzieci, wnuki i prawnuki mają siedzieć pod ziemią i fedrować węgiel, bo są jak za czasów pańszczyźnianych przypisani do kopalni. A tymczasem mamy zupełnie inną sytuację i ten mityczny węgiel - jego miliony ton sprowadzano parę lat temu z Rosji, a w zeszłym roku sprowadzano z zamorskich krajów, więc opowiadanie o tym, jak to się szanuje polski węgiel, jest obłudne i cyniczne. Nie chodzi o węgiel, a o grę na emocjach - oceniał.

- Jestem za tym, żeby w sposób sprawiedliwy, efektywny szybko przeprowadzać transformację energetyczną, ale też transformację w miejscach pracy - żebyśmy przechodzili od ciężkiej, niebezpiecznej pracy do mądrej pracy - dodał.

"Lex Tusk". To oni zasiądą w komisji

W ubiegłą środę Sejm powołał dziewięciu członków komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022.

Są to: dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cenckiewicz, doradca prezydenta profesor Andrzej Zybertowicz, przewodniczący Rady do spraw Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski oraz Łukasz Cięgotura, Michał Wojnowski, Józef Brynkus, Marek Szymaniak, Arkadiusz Puławski i Andrzej Kowalski.

To kandydaci zgłoszeni przez Prawo i Sprawiedliwość. Kluby opozycyjne nie zgłosiły bowiem swoich przedstawicieli do komisji i zapowiedziały, że nie będą brały udziału w jej pracach. Członków komisji powołano głosami posłów PiS, kół Kukiz'15 i Polskich Spraw oraz Grzegorza Brauna z Konfederacji.