Zobacz wideo Marzena Okła-Drewnowicz mówi o przedwyborczej walce w Świętokrzyskiem

O kulisach dymisji wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka pisze "Gazeta Wyborcza" w tekście: "Piotr Wawrzyk dymisjonowany z MSZ i skreślony z listy. Miał przygotować wybory za granicą".

REKLAMA

Dziennikarze "GW" podkreślają, że nikt z Prawa i Sprawiedliwości nie chce komentować dymisji Piotra Wawrzyka, a ludzie w partii są w szoku. Przypomnijmy, Wawrzyk został nagle odwołany w czwartek po wizycie w MSZ agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jako oficjalny powód podano "brak satysfakcjonującej współpracy". Jednak nieoficjalnie mówi się ukrywaniu prawdziwych powodów - polityk stracił również miejsce na liście wyborczej PiS. Wawrzyk miał wystartować z listy w okręgu świętokrzyskim, tym samym z którego do wyborów kandyduje Jarosław Kaczyński. Powstał bowiem problem z obwodowymi komisjami wyborczymi poza granicami Polski, za których stworzenie odpowiadał odwołany wiceszef resortu spraw zagranicznych. Komisji tych początkowo miało być 400 - czytamy w "GW". Cztery lata temu było ich 320, w połowie sierpnia Wawrzyk deklarował stworzenie 360 komisji. Nadal jednak nie ukończono rozporządzenia w tej sprawie i niewiele wiadomo o nowych obwodach - wskazuje dziennik. I pisze o obawach opozycji o przeliczenie głosów spoza Polski, gdzie ok. 70 proc. wyborców głosuje na opozycję. O prawie do głosowania Polaków za granicą wypowiadał się również rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. Przypomniał, że już w wyborach prezydenckich część głosów z zagranicy nie została uwzględniona, a "obecna ordynacja w dużym stopniu ogranicza prawo wyborcze Polaków za granicą".

Robert Tyszkiewicz, poseł Koalicji Obywatelskiej i przewodniczący sejmowej komisji łączności z Polakami za granicą, ocenił, że "dymisja Wawrzyka to najlepsza autorecenzja indolencji i chaosu w organizacji wyborów przez PiS". - Na 44 dni przed wyborami Polacy za granicą nie wiedzą, gdzie mają głosować - cytuje "Wyborcza". Dodatkowo w tym roku problematyczne mogą być dwie kwestie: po pierwsze, zgodnie z nową ordynacją liczenie głosów będzie przedłużone, bo każdy głos ma być okazywany członkom komisji przez jej przewodniczącego. Po drugie - komisja ma liczyć głosy referendalne.

Wiceszef MSZ niespodziewanie zdymisjonowany. W tle afera wizowa i przygotowania do wyborów poza granicami Polski

W poniedziałek o dymisji mówił szef rządu podczas konferencji prasowej w Tomaszowie Mazowieckim. Mateusz Morawiecki zapewnił, że "toczy się podstępowanie wyjaśniające i odpowiednie służby będą mogły przedstawić informacje, jeśli uznają to za stosowne". - Chcemy zachować absolutną transparentność i uczciwość. Jak tylko natrafiamy na ślady nieprawidłowości, (...) to pozostawiamy sprawy do wyjaśnienia. Dymisja nastąpiła, aby przeciąć jakiekolwiek wątpliwości - zaznaczył premier, cytowany przed Polską Agencję Prasową.

Zagranicznych i doniesienia medialne wskazujące, że dymisja związana jest z działaniami CBA.

W poprzednim tygodniu "GW" informowała z kolei, że pogłoski o dymisji Wawrzyka pojawiły się w czwartek, tego samego dnia, w którym premier go odwołał. Według ustaleń dziennika powodem może być między innymi "rozporządzenie o ułatwieniach dla pracowników zagranicznych m.in. z Iranu, Pakistanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którzy mieli przyjechać do Polski. Według dokumentu miały być ich setki tysięcy. Odpowiedzialnym z ramienia MSZ za przygotowanie dokumentu był właśnie Piotr Wawrzyk". Ostateczny kształt rozporządzenia "miał wzbudzić gniew prezesa Jarosława Kaczyńskiego". Dziennik zaznacza, że wicepremier został ośmieszony przez lidera PO Donalda Tuska, ponieważ w czasie gdy ogłosił konieczność przeprowadzania referendum ws. mechanizmu relokacji, były premier zarzucił mu, że "z jednej strony telewizja pokazuje sceny z Francji, a prezes szczuje na emigrantów, z drugiej zaś chce ich wpuścić setki tysięcy".

W jaki sposób można wziąć udział w wyborach? Gazeta.pl

***