Poranna Rozmowa Gazeta.pl. Marzena Okła-Drewnowicz wie, jak wygrać z Kaczyńskim

Tematem rozmowy były przede wszystkim zbliżające się wielkimi krokami październikowe wybory parlamentarne. Marzena Okła-Drewnowicz startuje w wyborach z pierwszego miejsca na liście w okręgu świętokrzyskim - tak jak prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Wybory parlamentarne. Marzena Okła-Drewnowicz zmierzy się z Jarosławem Kaczyńskim

Posłanka Platformy Obywatelskiej powiedziała w rozmowie z Karoliną Hytrek-Prosiecką, że wie czym wygrać z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. - Pracą, normalnością i prawdą. Inaczej się po prostu nie da. To jest trudny teren dla Koalicji Obywatelskiej, tam większość stanowią gminy wiejskie, tylko 5 gmin jest miejskich. Nam naturalnie jest trudniej, bo nasz elektorat jest w miastach. Trzeba włożyć dużo pracy. Dużo czasu to zajmuje, ale warto. Ale jestem stamtąd i ludzie mnie znają - przyznała Marzena Okła-Drewnowicz. Podkreśliła, że to jej piąta kampania wyborcza, a w regionie jest od 16 lat. Prowadząca wywiad zapytała o to, czy wystosowała zaproszenie do debaty z jedynką listy Prawa i Sprawiedliwości - Jarosławem Kaczyńskim. - On jest w innej rzeczywistości, wokół niego jest kordon innych posłów - wyjaśniła polityczka ze świętokrzyskiego.

- Wiem, że muszę więcej pracować, mieć więcej siły i robić swoje. Tym bardziej, że mam wiele pytań do prezesa [...] Ja mam osobisty problem związany z prezesem. Na północy regionu świętokrzyskiego, tam gdzie mamy miasta prezydenckie, tam były wspaniałe kliniki serca, które przynajmniej przez 10 lat ratowały życie ludzkie. I właśnie PiS doprowadził do tego, że te kliniki zostały zlikwidowane - mówiła Okła-Drewnowicz. Wyjaśniła, że dwa lata temu ten region Polski zajął pierwsze miejsc pod względem liczby zgonów z powodu chorób serca.

Nie mam żadnych wątpliwości. Oczywiście, że złożyłam zaproszenie do debaty. Ale Kaczyński nie stanie do debaty, bo się boi

- podkreśliła posłanka zapytana o ewentualną rozmowę przedwyborczą z Jarosławem Kaczyńskim. - Żadnej odpowiedzi nie dostałam. Ale trzeba wykonać ruch, jeśli nie skutkuje, to trzeba podjąć kolejne działania - zaznaczyła Okła-Drewnowicz.

Marzena Okła-Drewnowicz: Kaczyński ma problem z przeszłością

Posłanka KO oceniła w Porannej Rozmowie Gazeta.pl, że Jarosław Kaczyński "ma problem z przeszłością" i Roman Giertych jest "dla niego koszmarem". - Jestem przekonana, że Roman Giertych zna wiele kulis tamtego rządu PiS i ważne jest to, żeby był oddechem Jarosława Kaczyńskiego w tamtym regionie - zaznaczyła rozmówczyni Karoliny Hytrek-Prosieckiej. Przyznała, że wierzy, że Giertych dostanie się do Sejmu w nadchodzących wyborach parlamentarnych. - Nie martwię się o kwestie związane z liberalizacją prawa aborcyjnego, bo my kobiety jesteśmy tego gwarantem. I sam Donald Tusk. Nie martwi mi lojalność Giertycha, wierzę też mojemu szefowi - stwierdziła posłanka KO zapytana o deklarację byłego ministra edukacji narodowej. Przyznał on, że zdania na temat aborcji nie zmienił, jednak "po wyborach, jeżeli zostanę wybrany, to będę lojalnym i przestrzegającym dyscypliny członkiem klubu. To jest oczywiste, gdyż polityka to gra zespołowa".

Marzena Okła-Drewnowicz uzyskała mandat poselski z listy Platformy Obywatelskiej w 2007 roku. W 2010 roku została wybrana na przewodniczącą regionu świętokrzyskiego partii. W wyborach w 2011, 2015 i 2019 roku z powodzeniem ubiegała się o poselską reelekcję. W grudniu 2021 roku została wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej.

