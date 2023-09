ABW sprawdza członków komisji "lex Tusk". Rozesłano już ankiety

W środę Sejm powołał dziewięciu członków komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. Są to: dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cenckiewicz, doradca prezydenta profesor Andrzej Zybertowicz, przewodniczący Rady do spraw Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski oraz Łukasz Cięgotura, Michał Wojnowski, Józef Brynkus, Marek Szymaniak, Arkadiusz Puławski i Andrzej Kowalski.

Byli to kandydaci zgłoszeni przez Prawo i Sprawiedliwość. Kluby opozycyjne nie zgłosiły swoich przedstawicieli do komisji i zapowiedziały, że nie będą brały udziału w jej pracach (nazywając komisję "lex Tusk"). Członków komisji powołano głosami posłów PiS, kół Kukiz'15 i Polskich Spraw oraz Grzegorza Brauna z Konfederacji.

Komisja ds. badania rosyjskich wpływów. ABW bada członków

Ustawa o komisji ds. badania rosyjskich wpływów przewiduje, że członkowie komisji mają spełniać wymagania określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Innymi słowy, muszą mieć zgodę na dostęp do informacji o klauzuli "ściśle tajne". "Rzeczpospolita" wskazuje, że opinię w tej sprawie musi wydać Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Większość ze wspomnianych osób ma już odpowiednie certyfikaty z racji wykonywanych obowiązków.

"Według naszych informacji kandydaci są już sprawdzani – cztery nieposiadające takich certyfikatów osoby otrzymały w czwartek ankiety ABW do wypełnienia. Muszą się poddać procedurze poszerzonego postępowania sprawdzającego" - czytamy na Rp.pl. Prof. Żurawski vel Grajewski potwierdził "Rzeczpospolitej", że ma dostęp do poziomu "tajne", a ankietę ABW ma wypełnić w ciągu kilku najbliższych dni. W ankiecie odpowiada się na pytania m.in. o sprawy rodzinne, finansowe i o kontakty z obywatelami innych państw. Służby mają miesiąc na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego wobec kandydatów.