Lewica zawiadamia prokuraturę ws. Morawieckiego. Chodzi o KPO. "Zdrada ekonomiczna"

- 1,5 tygodnia temu zaapelowaliśmy do premiera Mateusza Morawieckiego, żeby przestał zwlekać i żebyśmy w końcu jako ostatnie państwo w Europie sięgnęli po pieniądze z UE. Nie stało się to i 850 dni Polska nie może korzystać z pieniędzy z Funduszy Odbudowy, z KPO. Jesteśmy jedynym państwem w Europie, które płaci wielkie kary nałożone przez Komisję Europejską, przez Trybunał Sprawiedliwości UE, a nie korzysta z pieniędzy, które należą się Polakom - mówił w piątek szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Poseł dodał, że "850 dni smutku i hańby to polityka premiera Mateusza Morawieckiego i jego ekipy, to polityka Prawa i Sprawiedliwości".

- Składamy zawiadomienie do prokuratury na pana premiera Mateusza Morawieckiego, który według nas nie dopełnił obowiązków i doprowadził do uszczuplenia interesu publicznego, ponieważ nie złożono wniosku o wypłatę pieniędzy z Unii Europejskiej (...) Kłamstwo i ekonomiczna zdrada stanu, tak trzeba nazywać to, do czego doprowadził premier Mateusz Morawiecki i ekipa PiS-u - dodał parlamentarzysta.

Krzysztof Gawkowski zaznaczył, że "każdy miliard złotych niewykorzystany z KPO to tysiąc karetek". - Premier Morawiecki cztery razy w mównicy Sejmowej dawał słowo, że już za chwilę, że za trzy dni Polska złoży wniosek o wypłatę pieniędzy europejskich - mówił.

- Przygotowując ten wniosek, przygotowując uzasadnienie aż sami byliśmy zaskoczeni, ile razy pan premier deklarował, że wniosek o płatność już jest prawie przygotowany. Wielokrotnie mówił: "za dwa, trzy tygodnie". Jego ministrowie również mówili, że dokumenty są już gotowe do wysłania do Brukseli - komentował poseł Lewicy Tomasz Trela. - Mówimy o 270 mld zł, które powinny być w naszym budżecie - zaznaczył.

Polska bez środków z Krajowego Planu Odbudowy

Polski KPO złożony z ponad 22 miliardów euro bezzwrotnych dotacji i ponad 11 miliardów euro tanich pożyczek Komisja Europejska zaakceptowała w czerwcu ubiegłego roku. Do tej pory pieniądze nie zostały wypłacone, bo Komisja mówi, że spełnione muszą być warunki dotyczące niezależności sądownictwa.

O kwestii wypłaty środków w ramach KPO mówił pod koniec lipca w Sejmie sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Marcin Horała. - Pierwszy wniosek o płatność to część dotacyjna (2,8 mld euro) i część pożyczkowa (1,4 mld euro). Pierwszy wniosek o płatność jest gotowy i wprowadzony do systemu Komisji Europejskiej. Wysłanie go jest formalnie możliwe niezależnie od toczącej się rewizji KPO, jednak niezbędne jest skuteczne zrealizowanie kamieni milowych F1G i F2G, które realizuje ustawa o Sądzie Najwyższym, aktualnie w Trybunale Konstytucyjnym - przekonywał parlamentarzysta.