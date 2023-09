Oskar Szafarowicz w wyborach do Sejmu. Nieoficjalnie: Działacz PiS zajmie ostatnie miejsce na liście

Działacz młodzieżówki PiS Oskar Szafarowicz będzie kandydatem do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości z Warszawy - wynika z ustaleń dziennikarzy Radia ZET i radiozet.pl. 22-letni bloger ma znaleźć się na ostatnim miejscu na warszawskiej liście, informują dziennikarze.

REKLAMA

Zobacz wideo Morawiecki zganił Trzaskowskiego. "Bawił się na imprezie, gdy Warszawa została zalana!"

Listy wyborcze PiS. Oskar Szafarowicz startuje do Sejmu

Z początku Oskar Szafarowicz miał startować z okręgu wyborczego nr 11 obejmującego między innymi Sieradz i Łowicz. Plany jednak uległy zmianie. Jak mówi polityk Prawa i Sprawiedliwości, "miał tam pewny mandat". - Jednak część starszych działaczy postanowiła, że musi się sprawdzić w stolicy - mówi polityk PiS w rozmowie z Radiem ZET. Według rozmówców stacji młody działacz, a także student prawa "może w swojej kampanii energicznie atakować kandydującego z Warszawy lidera KO Donalda Tuska".

Uniwersytet Warszawski toczy postępowanie dyscyplinarne wobec Oskara Szafarowicza

Przypomnijmy, wobec 22-latka toczy się postępowanie na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiuje prawo. 9 sierpnia zapadła decyzja o wszczęciu postępowania komisji dyscyplinarnej. "Ani na krok się nie cofnę i nie ukorzę" - oświadczył wówczas. "Z perspektywą ukarania mnie najostrzejszym relegowaniem z uczelni włącznie" - podkreślił Szafarowicz i dodał, że mimo to nie zamierza zmienić zachowania. "Już dziś mogę zadeklarować: ani na krok się nie cofnę i nie ukorzę. Zamiast płynąć z głównym nurtem akademickiej politycznej poprawności, popłynę pod prąd, może fale lewicowych cenzorów mnie nie zniosą na brzeg" - skomentował.

W marcu 2023 roku do władz UW wpłynęła petycja o skreślenie Szafarowicza z listy studentów w związku z aktywnością młodego działacza PiS w mediach społecznościowych. 22-latek komentował w nich między innymi sprawę syna posłanki KO Magdaleny Filiks. Chłopiec, który padł ofiarą pedofila, popełnił samobójstwo. Nastąpiło to po ujawnieniu przez Radio Szczecin informacji, które pomogły w jego identyfikacji. Autorzy petycji napisali, że Szafarowicz "rozpowszechniał (...) informacje i dane umożliwiające identyfikację ofiar" pedofila. "Ponadto sugerował on w swoich wypowiedziach, że pani Magdalena Filiks, jako matka, ukrywała całą sprawę z uwagi na ewentualne korzyści polityczne".

Przypomnijmy, że w wyborach parlamentarnych w 2019 roku z ostatniego miejsca (40) w okręgu warszawskim (nr 19) z list PiS startował Wojciech Zabłocki, radny miasta stołecznego Warszawy. Zdobył wówczas 3 613 głosów, co przełożyło się na 0,26 proc.

Z okręgu nr 20 (tzw. obwarzanek warszawski) z ostatniego miejsca (24) startowała wówczas aktorka Dominika Chorosińska. Uzyskała wówczas 9 596 głosów, co przełożyło się na 1,6 proc. Obecnie w Sejmie zasiada po sześciu posłów PiS z okręgów wyborczych nr 19 i 20. Oskar Szafarowicz nie ma więc zbyt dużych szans na wejście do Sejmu.