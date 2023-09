Łukasz Mejza wystartuje z PiS. "Ambitny, młody polityk''. Na listach także Bąkiewicz

- To jest ambitny, młody polityk, który jest bardzo aktywny medialnie, ma skrystalizowane poglądy, potrafi funkcjonować w przestrzeni mediów społecznościowych - mówił Marek Ast w programie "Tłit". Jak podkreślił, Łukasz Mejza jest związany ze środowiskiem republikanów i przez nich na listę był proponowany.

- Zawsze mówiłem, że jak znajdzie się na liście, to znaczy, że te wyjaśnienia złożone przez niego czy zgłaszającego go Adama Bielana uznano za wystarczające, aby mógł kandydować - mówił gość programu.

Tymczasem poseł PiS Marek Suski ogłosił na antenie Polsat News, że na listach PiS znajdzie się również były prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz. Ma on wystartować z ostatniego miejsca w Radomiu.

- My jako szefowie okręgów przedstawiamy propozycje listy, później jest ona omawiana i są dokonywane pewne zmiany. Tutaj rzeczywiście Solidarna Polska (Suwerenna Polska - red.) jako koalicjant zgłosiła pana Bąkiewicza na ostatnie miejsce - przekazał.

Suski powiedział, że znał Bąkiewicza jedynie z doniesień prasowych, a podczas bliższego spotkania okazał się on być "kulturalnym, sympatycznym człowiekiem".

Robert Bąkiewicz sam już wcześniej informował, że nie wyklucza startu w najbliższych wyborach, które odbędą się 15 października tego roku. Pierwsze, nieoficjalne wiadomości w tej sprawie pojawiły się na początku sierpnia. Na dodatek wiosną założył partię Droga Niepodległości.

Adam Bielan już wcześniej zapowiadał kandydaturę Łukasza Mejzy. Przypomnijmy, że poseł "zasłynął" tym, że jego firma oferowała ciężko chorym osobom kosztowną pomoc w organizacji terapii "pluripotencjalnymi komórkami macierzystymi", na której skuteczność nie ma dowodów.

Pod koniec ubiegłego roku Wirtualna Polska podała, że Mejza w założonej przez siebie w lipcu 2020 roku spółce Vinci NeoClinic miał oferować chorym i ich bliskim pomoc w organizacji terapii "pluripotencjalnymi komórkami macierzystymi". Hasło firmy brzmiało: "Leczymy nieuleczalne". Spółka kierowała swoją ofertę m.in. do pacjentów nowotworowych (gdy chodziło o nieuleczalnie chore dzieci) i tych cierpiących na choroby neurologiczne. Cena usługi miała wynosić co najmniej 80 tys. dolarów, choć nie było żadnych dowodów naukowych potwierdzających skuteczność praktyk. W przesłanym Gazeta.pl oświadczeniu Mejza stwierdził, że artykuł Wirtualnej Polski to "kolejny nierzetelny ataki na jego wizerunek i dobre imię". Niemniej podał się do dymisji z funkcji ministra sportu, zapewniając, że odchodzi na "swoich warunkach, z podniesionym czołem i poczuciem uczestnictwa w (jak wskazują zasięgi medialne i internetowe) największej nagonce w historii polskiej polityki".

To nie wszystko. Kontrola Departamentu Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zachodniej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim wykazała, że Łukasz Mejza dopuścił się nieprawidłowości w związku z wydawaniem unijnych pieniędzy. "ZIPH była operatorem na subregion gorzowski programu 'Lubuskie Bony Szkoleniowe'. W jego pierwszej edycji firma Future Wolves Łukasza Mejzy dostała 240 tys. złotych. W drugiej edycji, obejmującej lata 2020-2022, firma Mejzy dostała 58,5 tys. złotych" - ustalił portal WP.

Poseł ma jednak oczywiste zalety. W lipcu w Sejmie wygłosił kwiecisty pean na cześć prezesa PiS. - Pan się lubi kreować na super sportowca i lubi się porównywać do Jarosława Kaczyńskiego - zwracał się teoretycznie do Tuska, a w praktyce do nikogo. - Jarosław Kaczyński jak Kazimierz Górski. Serducho zostawił dla swojego kraju, to człowiek, który jest symbolem i zawsze będzie wzorem od naśladowania. A pan jest jak Paulo Sousa - mówił.