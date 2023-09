Pracownia CBOS w wynikach opublikowanych przez portal Wnp.pl wskazuje, że w porównaniu z lipcowymi badaniami wzrosło zaufanie do polityków Zjednoczonej Prawicy i spadło, jeśli chodzi o polityków opozycyjnych "niezależnie od reprezentowanych przez nich opcji". Pierwsze miejsce przypadło prezydentowi Andrzejowi Dudzie, któremu zdecydowanie ufa 54 proc. badanych, a zdecydowanie nie - 35 proc. Jak wskazuje CBOS, poziom zaufania wobec prezydenta wzrósł o 8 punktów procentowych.

Na podium znalazł się też premier Mateusz Morawiecki (43 proc. ufa "zdecydowanie", 44 proc. zdecydowanie nie ufa). I u szefa rządu doszło do wzrostu pozytywnych ocen o 8 punktów. Szefowi MON, byłemu wicepremierowi Mariuszowi Błaszczakowi ufa natomiast 39 proc. badanych, nie ufa - 34 proc. Politykiem opozycji z najwyższym poziomem zaufania jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Ma taki sam poziom zaufania jak prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński, choć odsetek osób nieufających Kaczyńskiemu jest wyższy.

Najwyższy odsetek ankietowanych - 54 proc. - nie ufa przewodniczącemu PO Donaldowi Tuskowi (przy jednoczesnym zaufaniu na poziomie 27 proc.). 50 proc. nie ufa natomiast liderowi Suwerennej Polski, ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze oraz prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Ranking zaufania CBOS. "Polacy mają bardzo krytyczny stosunek"

Najniższy poziom zaufania odnotowali m.in. współprzewodniczący Partii Razem Adrian Zandberg i lider Nowej Nadziei Sławomir Mentzen. Warto jednak zauważyć, że obaj politycy mają również relatywnie niski poziom braku zaufania. Takie wyniki związane są ze sporą grupą ankietowanych, którzy tych polityków nie kojarzą (w przypadku Zandberga to 46 proc. badanych, a w przypadku Mentzena - 44 proc.).

"Polacy niezmiennie mają bardzo krytyczny stosunek do klasy politycznej. W sierpniu, tak jak we wcześniejszych sondażach, większość uwzględnionych w badaniu polityków częściej budzi wśród respondentów nieufność niż zaufanie. W tym miesiącu do wyjątków pod tym względem należy pięcioro na 18 uwzględnionych w badaniu osób" - wskazuje CBOS. Badanie zostało przeprowadzone

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode (zastosowano więcej niż jedną technikę gromadzenia danych przy wykorzystaniu tego samego kwestionariusza) na reprezentatywnej, imiennej próbie 1024 pełnoletnich mieszkańców Polski (wylosowanej z rejestru PESEL) w dniach 14-27 sierpnia.