W latach 70. Jarosław Kaczyński uzyskał tytuł doktora nauk prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Podstawą była rozprawa zatytułowana "Rola ciał kolegialnych w kierowaniu szkołą wyższą". Następnie spędził pięć lat jako pracownik naukowy w Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. Pomimo uzyskania tytułu oraz specjalizacji w tematyce szkolnictwa prezes partii PiS przyznaje, że niezbyt dobrze radził sobie z nauką.

Jarosław Kaczyński nie zdał do następnej klasy. "Zdaje się, że nielegalnie zdałem maturę"

W opublikowanej przez Kaczyńskiego książce "Polska naszych marzeń" polityk zdradza, że w liceum nie zdał do kolejnej klasy. "Moje czasy szkolne kryją pewną tajemnicę. Otóż zdarzyło mi się nie zdać z 10. do 11. klasy i mimo to wylądowałem w ostatniej klasie, a następnie po odkręceniu tego znalazłem się w liceum na Woli" - czytamy. "Zdaje się więc, że prawdopodobnie nielegalnie skończyłem 11. klasę i zdałem maturę, a potem poszedłem na studia".

Jarosław Kaczyński nie uściśla w książce, co rozumie przez "odkręcenie". Rzuca jednak trochę więcej światła na kwestię swojej edukacji w "O dwóch takich... Alfabecie braci Kaczyńskich". - Los tego odwołania zależał ostatecznie od rady pedagogicznej. I rada pedagogiczna głosowała za oblaniem mnie - mówił w wywiadzie rzece, którego fragment cytuje "WP". - A mimo to Kuberski spowodował, że klasy nie powtarzałem. Chyba zorientował się, że trzymanie mnie dłużej w tej szkole nie ma sensu. Tyle że wysłano mnie do kolejnej szkoły: Mikołaja Kopernika na Woli, gdzie zdałem egzaminy.

Temat edukacji Jarosława Kaczyńskiego powracał w mediach kilkukrotnie od czasu premiery "Polski naszych marzeń". Ostatnio do fragmentu książki wracaliśmy w 2017 roku przy okazji wpisu prof. Andrzeja Jaczewskiego w mediach społecznościowych. "Lech zdał z X do XI (maturalnej) klasy, natomiast Jarosław oblał. Jeśli dobrze pamiętam, miał oceny niedostateczne z języka polskiego i angielskiego. Decyzją rady pedagogicznej miał powtarzać klasę" - wspominał pedagog. "Wtedy do dyrektora 'Lelewela' ... zatelefonował Kuberski. I mówi: - Dyrektorze tam u was jednego z bliźniaków nie promowaliście. Ja ich znam. To są bardzo dobrzy chłopcy. Proszę to naprawić i drugiego też promować" - opowiadał z kolei o interwencji Jerzego Kuberskiego - działacza komunistycznego i ówczesnego kuratora okręgu szkolnego w Warszawie.

Kaczyński nie przepadał za nauką. "Szkoły szczerze nie lubiliśmy"

Prezes PiS wspomina, że za nauką nie przepadał już w szkole podstawowej. Opisując w "Polsce naszych marzeń" swój dziecięcy epizod aktorski ("O dwóch takich, co ukradli księżyc") z bratem bliźniakiem (Lechem Kaczyńskim) wspomina, że w zdjęciach do filmu najbardziej podobało mu się to, że nie musiał chodzić do szkoły. "Szaleliśmy z miejscową dzieciarnią, która później musiała iść do szkoły, a my nie. To wywoływało w nas euforyczne stany, bo szkoły szczerze nie lubiliśmy" - opisywał. "Choć nie chodziliśmy do szkoły, to mieliśmy codziennie nauczycieli. Oczywiście największa frajda była wtedy, gdy zdjęcia się przedłużały i nie trzeba było się uczyć" - wspomina w innej części.

"Tylko doktorat mam już chyba całkowicie legalny, ze względu na jego dawną konstrukcję prawną. Bo w zasadzie nie trzeba mieć dyplomu, żeby robić doktorat. On jest niezależny od wykształcenia. Mogę się bronić doktoratem, a poza tym mam prawdopodobnie legalnie skończone dziewięć klas" - podsumowywał temat swojego wykształcenia Jarosław Kaczyński.