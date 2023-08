TVP pozwała posła Lewicy. Tomasz Trela zarzucił twórcom "Resetu" fałszerstwo

Poseł Lewicy Tomasz Trela był w lipcu gościem Radia ZET. Polityk został wówczas zapytany przez Beatę Lubecką o serial "Reset" emitowany na antenie Telewizji Polskiej. - Delikatnie mówiąc, bierze mnie obrzydzenie, dlatego, że jest to totalny zlepek manipulacji za gigantyczne pieniądze wszystkich podatników - mówił poseł.

Następnie Trela powiedział, że "ma problem z tym, czy notatki, materiały źródłowe są prawdziwe". - Ja tego nie wiem. Ja to kwestionuję - powiedział. Dziennikarka zaczęła dopytywać, czy stawia on tezę, że autorzy serialu mogli sfałszować dokumenty. - Mogli. Ja się posunę tak daleko. Ja widzę, co robi telewizja rządowa. Ja widzę, do czego oni są zdolni - mówił Trela.

- Dla nich spreparowanie jednego czy drugiego materiału nie stanowi żadnego problemu. (...) To jest bardzo dobrze przygotowany, populistyczny serial za gigantyczne pieniądze. Na potrzeby kampanii wyborczej telewizja rządowa zrobi absolutnie wszystko - stwierdził poseł na antenie Radia ZET.

Telewizja Polska pozywa Tomasza Trelę

W związku z wypowiedzią posła prezes Telewizji Polskiej Mateusz Matyszkowicz wydał oświadczenie, w którym wezwał Tomasza Trelę do "natychmiastowego zaniechania naruszania dóbr osobistych w postaci naruszenia wizerunku Spółki Telewizja Polska" przez "przedstawienie w ogólnopolskim komercyjnym medium publicznym (…) nieprawdziwych i niezweryfikowanych wypowiedzi o rzekomym fałszowaniu dokumentów". Jak dodano, zostało naruszone w ten sposób "dobre imię Telewizji Polskiej", a zarzuty Treli "wprowadzają w błąd słuchacza" i mogą spowodować "utratę zaufania" do TVP. Telewizja zażądała od posła przeprosin.

Portal press.pl poinformował w środę 31 sierpnia, że TVP pozwała posła z uwagi na to, że wspomnianych przeprosin nie wystosował.

Poseł Tomasz Trela nie przeprosił za podanie do publicznej wiadomości nieprawdziwej i niepopartej żadnymi dowodami informacji o możliwości fałszowania dokumentów użytych w serialu dokumentalnym 'Reset'. W piśmie z dnia 10 sierpnia br. poseł wskazał, że brak jest podstaw do formułowania wobec niego żądań objętych przedsądowym wezwaniem do zaniechania naruszania dóbr osobisty Spółki i do dobrowolnego usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych Spółki z dnia 25 lipca br.

- głosi oświadczenie, które telewizja przesłała press.pl. "W związku z powyższym TVP złożyła pozew" - dodano.

W poniedziałek 12 czerwca TVP wyemitowała pierwszy odcinek serialu "Reset" Michała Rachonia i Sławomira Cenckiewicza. Produkcja ma przedstawiać, w jaki sposób za rządów PO-PSL rzekomo budowano "nową filozofię" w relacjach Polski z Rosją.