Na początku parę koniecznych zastrzeżeń: uwzględniłam tylko wypowiedzi aktywnych polityków lub osób, które obecnie pełnią ważne funkcje publiczne. Nie ma tu archiwaliów w rodzaju słynnego "lubię seks jak koń owies" Renaty Beger czy hitów Janusza Palikota. Podarowałam sobie też wyciąganie cytatów z prozy tworzonej przez polityków. Nie będzie więc wyimków z erotyku "Oxford Girls" Pawła Kucha (do niedawna p.o. dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) ani potwornych wizji roztaczanych w powieści "Za błękitną kurtyną" (na okładce figuruje "Roman Bertowski", ale jej autorstwo jest przypisywane Romanowi Giertychowi, choć on sam temu zaprzecza). Takich rzeczy można sobie samemu poszukać. A teraz, już bez przedłużania, zapraszam. Przed nami 10 topowych cytatów i mały bonus.

1. Piotr Gliński

Piotr Gliński o erotyce Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl

Minister kultury wygłosił te słowa trzy lata temu w Krakowie podczas wiecu wyborczego. Zaserwował wtedy nie tylko profesorską refleksję o kulturowej wadze tabu. Powiedział też, że nie słyszał, żeby w Polsce były łamane prawa człowieka wobec "grup, które się definiują poprzez pewne skłonności erotyczne, mówiąc delikatnie" (cytuję za Onetem). Przekładając na zrozumiały język: ministrowi chodziło o osoby LGBT. Nie można było jednak tego ująć w ten sposób, bo wtedy ani by nie było delikatnie, ani nie dałoby się sprowadzić orientacji psychoseksualnej do "erotycznych skłonności".

2. Przemysław Czarnek

Przemysław Czarnek o przyjemności Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl

Kogo jak kogo, ale ministra edukacji nie może tutaj zabraknąć. W 2022 r. w wywiadzie z PAP (cytat za dziennik.pl) tłumaczył on w ten sposób poglądy Wojciecha Roszkowskiego, radośnie prezentowane w podręczniku do historii i teraźniejszości. W zdaniu wcześniej Czarnek stwierdził, że zachodzą zmiany kulturowe i obyczajowe, które "tak naprawdę stanowią kres naszej cywilizacji - łacińskiej i chrześcijańskiej". Taka jest prawda, to wielka zmiana, w cywilizacji łacińskiej nikt nie uprawiał seksu dla przyjemności.

3. Krystyna Pawłowicz

Krystyna Pawłowicz o siedzeniu w czyimś łóżku Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Skoro jesteśmy już przy starożytności: oto stanowisko eksposłanki PiS, sędzi Krystyny Pawłowicz, w sprawie miłości greckiej. Pawłowicz skomentowała w ten sposób związek Roberta Biedronia i Krzysztofa Śmiszka. Jak ogólnie wiadomo na polskiej skrajnej prawicy, jeśli dwóch mężczyzn jest razem, to nic innego nie robią, tylko odtwarzają sceny erotyczne z "Całkowitego zaćmienia", i trzeba wszystkim głośno o tym powiedzieć. Nie wiadomo za to, jak wyluzowany stosunek Pawłowicz do dzielenia się swoimi fantazjami o cudzym życiu łóżkowym ma się do zdania Glińskiego o tym, że seksualność jest tabu.

Poprzedni cytat jest z kolei odpowiedzią Pawłowicz na pytanie retoryczne Tuska "Co panowie Kaczyński, Rydzyk i Jędraszewski wiedzą o macierzyństwie, rodzinie, ojcostwie i seksie?". Zretweetowała je Monika Wielichowska z KO, a Pawłowicz wyjaśniła posłance, że "błędnie utożsamia sprawy kobiet ze znajomością i wolnością łóżkowych technik, obyczajowych sex ekscesów i nieodpowiedzialnością".

4. Grzegorz Braun

Grzegorz Braun o batożeniu za stosunki homoseksualne Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Wyborcza.pl

Jak może nie wszyscy jeszcze wiedzą, poseł Konfederacji pragnie rozważyć batożenie chłopaka, który prześpi się z drugim chłopakiem, lub dziewczyny, która prześpi się z drugą dziewczyną. Źródło: rozmowa w internetowej stacji wRealu24, stosowny fragment tutaj.

5. Leszek Miller

Leszek Miller o paniach Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl

Może to nie tak całkiem o seksie, ale chyba wszyscy potrzebujemy chwili wytchnienia po tych odbytach i batożeniu. Potraktujmy ten cytat z felietonu Leszka Millera w "Super Expressie" (2021) jak erotyk. Kształtne piersi, miłosne westchnienia, mgiełka, okręt, piana, ozdoba, szczęście, cel i nagroda - oto właśnie my, kobiety, w oczach europarlamentarzysty.

6. Janusz Korwin-Mikke

Janusz Korwin-Mikke o wieku zgody Fot. Jakub Porzycki / Agencja Wyborcza.pl

No i wracamy na ziemię! Oto słynna opinia Janusza Korwina-Mikke na temat tego, ile lat powinna mieć dziewczynka, żeby seks z nią nie był prawnie kwalifikowany jako pedofilia. Sprawa miała dalszy ciąg w rozmowie z Marianną Schreiber. Schreiber zauważyła, że nawet ośmiolatka może już dostać miesiączki, i czy w takim razie Korwin-Mikke nie uważałby współżycia z nią za pedofilię. W odpowiedzi usłyszała od posła: "uważam, że to nie powinno być karalne".

7. Mikołaj Pawlak

Mikołaj Pawlak o obudzeniu żądz Fot. Jacek Marczewski / Agencja Wyborcza.pl

Zgoła odmienne niż Korwin zdanie na temat dzieci ma - jak widać - Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. W rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" nazwał "obowiązkową naukę o seksie" "seksualizacją dzieci". Wygłosił też ciekawą opinię, że większość rodziców w Polsce umie rozmawiać z dziećmi o seksie. Ale sam ze swoim synem takich tematów w ogóle nie porusza, syn ma dziewięć lat, więc jest za mały. Jak tłumaczy to sentencjonalnie Pawlak: "niekoniecznie trzeba budzić w dziecku wszystkie emocje od razu".

8. Krzysztof Tuduj

Krzysztof Tuduj o rozpasaniu Fot. Krzysztof Ćwik / Agencja Wyborcza.pl

Poseł Konfederacji dwa lata temu sam z siebie, niepytany, wysmażył na Facebooku posta pełnego nowomowy o "ideologiach gender", "ideach obyczajowego permisywizmu" i "lewicowo-liberalnych eksperymentach agitacji". Tuduj uważa, że promowane jest rozpasanie, a seks nie jest wartością samą w sobie. Tak. Wiemy. Tyle to już nam wyżej Czarnek powiedział.

9. Anna Maria Siarkowska

Anna Maria Siarkowska o zboczeniach Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Krótko: Anna Maria Siarkowska (niegdyś LPR, potem Kukiz '15, potem Solidarna Polska, a teraz Konfederacja) sobie nie życzy. To znaczy konkretnie nie życzy edukacji seksualnej swoim dzieciom, a być może w ogóle wszystkim polskim dzieciom ze względu na to swoje osobiste życzenie. Źródło: ten tweet.

10. Jacek Wilk

Jacek Wilk o intymnych sferach i pocałunkach Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl

Dwa cytaty z Jacka Wilka, byłego posła, a obecnie kandydata z list Konfederacji. Słowami pierwszego poparł projekt ustawy o karaniu za edukację seksualną, który cztery lata temu trafił pod obrady Sejmu. Słowami drugiego skomentował smutek Artura Dziambora w sprawie Królewny Śnieżki (później Wilk usunął post). Chodziło konkretnie o to, że pewien amerykański portal skrytykował atrakcję w Disneylandzie - "Pocałunek prawdziwej miłości", którym książę budzi Śnieżkę. Napisano, że jeśli ktoś całuje drugą osobę, gdy ona nic o tym nie wie i się wcześniej nie zgodziła, to średnio jest to prawdziwa miłość, i dlatego tę atrakcję w Disneylandzie trzeba traktować jak bajkę, a nie lekcję życia. To właśnie skłoniło Wilka do dywagowania o "lubieniu na śpiocha". Jak widać, dla polityka Konfederacji intymne i delikatne sfery nie powinny być przedmiotem roztrząsania w szkołach, ale na Twitterze jak najbardziej. I wielkich powodów do tego nie trzeba. Wystarczy Królewna Śnieżka w Ameryce.

11. BONUS: Donald Tusk

Bonus, bo to wypowiedź o wiele, wiele starsza niż wszystkie inne, ale może nie każdy pamięta i ja na przykład nie pamiętałam. Rok 1994, wywiad w "Playboyu", pytanie o to, czy woli politykę, czy seks:

Donald Tusk o erekcji Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

I dziękuję bardzo, to był autorski przegląd zawierający te wypowiedzi, które zrobiły na mnie subiektywnie największe wrażenie. Temat z pewnością nie został wyczerpany, zachęcam do własnych kwerend. I pamiętajcie: strzeżcie się żądz, zboczeń, rozpasania i w ogóle grzesznego świata erotyki.