Były szef sztabu PiS wycofuje się z polityki. Kulisy sensacyjnych zmian na listach

Jak się dowiadujemy, ostatnie roszady na listach Prawa i Sprawiedliwości są efektem tego, że Poręba chce dokończyć kadencję w Parlamencie Europejskim i dalej już nie uczestniczyć w polityce. Po tym, jak przed wakacjami rzucił papierami w sztabie i nie chciał prowadzić kampanii PiS, Porębie - jak mówią nasi rozmówcy z PiS - posypała się pozycja w obozie rządzącym.

Poręba był przymierzany do "jedynki" w Rzeszowie, ale skoro zrezygnował z kandydowania, to zwolnił atrakcyjne miejsce. Wszedł na nie minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który po konieczności oddania woj. świętokrzyskiego prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu był przymierzany do okręgu obejmującego Chełm i Zamość. Jednak Rzeszów jest atrakcyjniejszym okręgiem, więc szef Suwerennej Polski wolał miejsce na Podkarpaciu.

Prawo i Sprawiedliwość. Sensacyjne zmiany na listach

Na zwolnione miejsce w Chełmie wskoczył z kolei szef MSWiA Mariusz Kamiński - jako nr 1. Kamiński miał ambicję, by być "jedynką" w Warszawie, ale został tam początkowo zdegradowany do roli "trójki" - za prof. Piotrem Glińskim i Małgorzatą Gosiewską.

Jeszcze w środę na Nowogrodzkiej ustalano, że Janusz Cieszyński będzie nr 1 Pile. Ale i to się zmieniło. Minister cyfryzacji dostał miejsce w Olsztynie. Z kolei Piłę przejęła minier zdrowia Katarzyna Sójka.