Nowe ustalenia posłów KO ws. losów Okęcia. "Spółka CPK przygotowała koncepcję osiedla"

- PiS kłamie, lotnisko [Chopina - red.] ma zakończyć działalność, grunty mają być wyprzedane, spółka CPK przygotowała nawet koncepcję osiedla, które ma powstać w tym miejscu - przekonywał poseł KO Dariusz Joński na czwartkowej konferencji prasowej. - Stały Komitet Rady Ministrów rozstrzygnął, że Lotnisko Chopina z chwilą otwarcia CPK i przeniesienia ruchu komercyjnego traci status portu lotniczego, czyli jest likwidacja portu - mówił z kolei Michał Szczerba. - W dokumentach, pismach nie pojawiają się słowa "teren lotniska Okęcie", pan minister Horała używa już pojęcia "masa majątkowa" - dodał.

Posłowie opozycji poinformowali w czwartek, że stały komitet Rady Ministrów w maju tego roku "zdecydował o tym, że wykreśla się Lotnisko Chopina z sieci lotnisk w Polsce". - "Decyzję o przeniesieniu całego ruchu cywilnego z Lotniska Chopina na CPK należy uważać za przesądzoną". To jest zapis, który znalazł się w protokole - stwierdził Dariusz Joński.

- W rządzie PiS była dyskusja, minister Adamczyk uważał, że to lotnisko powinno zostać. Pełnomocnik ds. CPK Marcin Horała uważał, że powinno zostać zamknięte. Została przyjęta ostatecznie wersja pełnomocnika CPK o zamknięciu działalności [Lotniska Chopina - red.] z chwilą zamknięcia CPK - zaznaczył parlamentarzysta.

Posłowie KO o Lotnisku Chopina: Grunty będzie można sprzedać

- 1 kwietnia Porty Lotnicze stały się jednoosobową spółką Skarbu Państwa, a następnie do końca września ta spółka będzie wchłonięta przez CPK. (...) Z końcem września będzie posiadała cały majątek. (...) Grunty będzie można sprzedać - dodał.

- Wygumkowali, wykreślili Lotnisko Chopina w Warszawie rozstrzygnięciem komitetu stałego Rady Ministrów - ocenił poseł KO Michał Szczerba. - Jest furtka prawna, którą sami wprowadzili, żeby nieruchomości po likwidacji portu lotniczego zostały przekazane do sprzedaży. Zakaz sprzedaży akcji [spółki - red.] jest, ale zakazu sprzedaży gruntu nie ma w ustawie - podkreślił.

- Spółka CPK zleciła "rozpoczęciem prac nad nowym życiem terenów pozalotniskowych". Czy ktoś ma jeszcze wątpliwości, że tam będzie lotnisko, port lotniczy? (...) Jak to się ma to pytania referendalnego, które PiS zadaje, dotyczące wyprzedaży majątku? (...) Złapaliśmy złodzieja na gorącym uczynku. Kwoty transakcyjne tych terenów to grubo ponad 10 mld zł - podsumował Dariusz Joński.

Morawiecki o doniesieniach ws. Okęcia: Jak w Radiu Erewań

- Mówiąc o lotnisku, o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, pewni posłowie z PO usiłowali znowu strzelić w nas, ale strzelili tak naprawdę w swój własny obóz. (...) Ich ostatni fake news jest taki, że Okęcie zostanie wyprzedane. To jest ważny fake news, ponieważ mniej więcej to wygląda tak, jak w Radiu Erewań, starsi pamiętają, nie Okęcie, tylko LOT, i nie teraz, tylko za czasów Platformy Obywatelskiej - komentował przed kilkoma dniami premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że grunty, na których znajduje się Lotnisko Chopina, zostaną wniesione do państwowej spółki z ustawowym zakazem prywatyzacji.

Pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała twierdził z kolei, że posłowie "albo kłamią w żywe oczy, albo nie umieją czytać ze zrozumieniem". Zapewnił, że nie ma żadnej decyzji o likwidacji Lotniska Chopina, a rozstrzygnięcie SKRM (Stały Komitet Rady Ministrów) dotyczy tylko przeniesienia głównego ruchu komercyjnego. "Nie ma żadnych planów sprzedaży gruntów pod lotniskiem Chopina" - podkreślił.