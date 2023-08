Kampania wyborcza przed wyborami parlamentarnymi ruszyła pełną parą. W oczekiwaniu na 15 października Onet zaczął cykl rozmów z kandydatami do Sejmu. Gościem pierwszych "Rozmów kwalifikacyjnych" był w środę 30 sierpnia Łukasz Krasoń, reprezentujący Polskę 2050.

Łukasz Krasoń w "Rozmowach kwalifikacyjnych" Onetu. Udzielił poprawnej odpowiedzi na jedno z pięciu pytań

Po pierwszych kilkunastu minutach luźnej rozmowy na ważne tematy polityczno-społeczne prowadzący Marcin Zawada przeszedł do kluczowej części programu, w której sprawdzane są kompetencje polityków. - Pan ubiega się o miejsce pracy w Sejmie. Pracodawcami jesteśmy my, obywatele. Przez moment będę tym głosem, który będzie zadawał proste pytania. I proszę o krótką odpowiedź. To będzie pięć prostych pytań - wyjaśnił.

Pierwszym z pięciu pytań było zagadnienie dot. liczby posłów i senatorów. Krasoń bez żadnych problemów udzielił na nie poprawnej odpowiedzi, wskazując, że polski parlament liczy 460 posłów i 100 senatorów. Na tym zakończyła się jednak dobra passa polityka.

X kadencja Sejmu i "Nie będę strzelał". Łukasz Krasoń odpowiadał na pytania o swoje potencjalne stanowisko

Kolejne pytanie miało na celu wyjaśnienie, czym jest Rada Gabinetowa. - Rada Gabinetowa? Oj, tu mnie pan zagiął. Nie będę strzelał (...) Mam brak tej informacji - przyznał zmieszany Krasoń. W skład Rady Gabinetowej wchodzą członkowie Rady Ministrów obradujący pod przewodnictwem Prezydenta RP. Łukasz Krasoń miał również problem z określeniem: *kto może wnosić projekty ustaw (minimum 15 posłów lub komisja sejmowa), *w składzie której kadencji sejmowej zasiądzie w przypadku uzyskania mandatu (X kadencja) oraz *czym jest bezwzględna większość głosów (liczba głosów za danym wnioskiem musi przewyższać sumę głosów będących przeciw oraz wstrzymujących się). - Już widzimy, że przez te półtora miesiąca, które zostały do kampanii, to nie tylko powinienem robić kampanię, ale także z tych podstawowych rzeczy technicznych się podszkolić - podsumował Łukasz Krasoń.