Tusk o podniesieniu wieku emerytalnego: Podjąłem decyzję, ale ją źle przygotowałem

- Staram się być zawsze pragmatykiem, generalnie bardzo nie lubię polityki, która polega na manifestowaniu swoich poglądów i kompletnym braku sprawczości (...). Jeśli chodzi o podniesienie wieku emerytalnego, (...) ja jestem zły na siebie. Podjąłem decyzję, ale ją źle przygotowałem. M.in. to wrażenie przymusu, nawet nie wrażenie, to był w jakimś sensie przymus, spowodowało, że ludzie naprawdę uwierzyli w to, że natychmiast będą musieli pracować do śmierci - stwierdził w środę przewodniczący PO Donald Tusk podczas spotkania z uczestnikami Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie.

- To był chyba jeden z powodów, dla których PiS-owi było łatwo zbudować propagandę taką, że my nieludzcy, a oni tacy bardzo prospołeczni. W sumie jaki efekt uzyskałem? Być może "pomogłem" PiS-owi wygrać wybory, a wiek [emerytalny - red.] został cofnięty. Czyli efekt jest podwójnie negatywny. Trzeba robić rzeczy w taki sposób, że nie są politycznym samobójstwem, mają szansę przetrwać i trzeba umieć budować akceptację społeczną dla decyzji - ocenił Tusk.

Według przewodniczącego PO "w sprawie wieku emerytalnego trzeba było zrobić coś, co PO zrobiła w dużej mierze przy reformie OFE, to znaczy: wytłumaczyć ludziom i dać im dobrowolność decyzji, ale wytłumaczyć ten oczywisty mechanizm: im dłużej pracujesz, tym wyższa jest twoja emerytura". - I być może trzeba było postawić jednak na dobrowolność tej decyzji i równocześnie maksymalną edukację - podsumował.

Campus Polska Przyszłości. Tusk: Przegraliśmy wojnę propagandową wokół OFE

- PiS chciał radykalnej likwidacji OFE, kiedy ja byłem premierem. My tak naprawdę zostawiliśmy ludziom wtedy swobodę wyboru. PiS wmówił ludziom, że my te pieniądze z OFE zabraliśmy ludziom, a my przenieśliśmy te pieniądze z kont OFE na subkonto każdego indywidualnego uczestnika ZUS-u. A po latach w dodatku się okazało, że pieniądze, które są na subkontach ZUS-owskich, są dużo bezpieczniejsze, niż byłyby w OFE. Ale przegraliśmy kompletnie wojnę propagandową wokół OFE - wskazał Donald Tusk.

Do podniesienia wieku emerytalnego doszło w 2012 r. za rządów PO-PSL (z 60 do 65 lat dla kobiet i z 65 do 67 lat dla mężczyzn). W praktyce wzrost wieku emerytalnego miał od 2013 r. wynosić co roku trzy miesiące. Oznacza to, że mężczyźni zaczęliby przechodzić na emeryturę w wieku 67 r. od 2020 r., a kobiety (w wieku 65 lat) - od 2040 r. Politycy PO-PSL tłumaczyli, że reforma związana jest z rosnącą długością życia i spadkiem dzietności. Została ona cofnięta za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Według opublikowanej w marcu tabeli Głównego Urzędu Statystycznego, Polki i Polacy w wieku 65 lat mają przed sobą średnio nieco ponad 17 lat życia.