Szymon Giżyński z PiS pojawił się na mównicy sejmowej, by przedstawić parafrazy dwóch wierszy. Jeden z nich odnosił się do utworu Jana Brzechwy, a drugi do jednego z dzieł Aleksandra Fredry.

Poseł PiS w Sejmie recytował wiersze o Donaldzie Tusku

- Przemówienie wyborcze Donalda Tuska:

Wszystkich zachwyca, że kwiaty rosną, że kwiaty pachną, że kwiaty kwitną.

Czemu Polacy kwiatów nie wytną?

Ja tylko wtedy jestem szczęśliwy, kiedy dookoła widzę pokrzywy, osty, łopiany i zielsko dzikie.

Rzucam na kwiaty ekskomunikę!



Stał Tusk w ogrodzie, zły i wyniosły,

a kwiaty kwitły, a kwiaty rosły...

- powiedział w Sejmie pierwszy z wierszy, inspirowany twórczością Jana Brzechwy, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Wiersz, którego parafrazę przedstawił wiceminister kultury Szymon Giżyński, odnosił się do zgorzkniałego łopucha, który nie mógł znieść, że wiosną kwitnie tyle kwiatów. Niektóre z nich miały robić to "prowokacyjnie, bo na czerwono". Wiersze te miały być kpiną z rządów komunistycznych w Polsce.

Druga parafraza brzmiała następująco:



- Od powietrza, ognia, wojny

I do tego od człowieka,

co się Niemcom nisko kłania,

niech nas zawsze Bóg obrania

- mówił dalej Szymon Giżyński, odnosząc się do jednego z utworów Aleksandra Fredry. Parafraza została zainspirowana "Zemstą", której dokładny cytat brzmi następująco:

Od powietrza, ognia, wojny,

I do tego od człowieka,

Co się wszystkim nisko kłania,

Niech nas zawsze Bóg obrania.

"Zemsta" to komedia, do której powstania inspiracją był autentyczny spór właścicieli zamku. Utwór w karykaturalny sposób przedstawił polską szlachtę, z jej przerysowanymi wadami i słabościami.

Poseł mówi wierszem w Sejmie od lat. "Wspieram się polską tradycją literacką i kulturalną, czyli zawartą w niej mądrością"

Warto dodać, że Szymon Giżyński często występuje w Sejmie, mówiąc wierszem. W 2017 roku w rozmowie z "Rzeczpospolitą" polityk stwierdził, że to, co robi w Sejmie, "nie jest ucieczką od rzeczywistości, ale pozostawaniem w jej najgłębszym nurcie". - Wspieram się polską tradycją literacką i kulturalną, czyli zawartą w niej mądrością. Ktoś może powiedzieć, że to filuterne, ja jednak uważam, że ma to głęboki pozytywny sens - mówił.