Joanna Senyszyn z Lewicy Demokratycznej wypowiedziała się z wnioskiem o odroczenie obrad Sejmu. Wcześniej podobny wniosek przedstawił także Bartłomiej Sienkiewicz z Koalicji Obywatelskiej. Najwięcej emocji wzbudziło jednak przemówienie posłanki Lewicy.

Joanna Senyszyn: Mija dziewiąta kadencja Sejmu, która pokazała niewiarygodne rozbestwienie PiS-owców

- Dobiega końca Drugi Kaczyzm! System niedemokratycznego, zamordystycznego kierowania państwem przez PiS w symbiozie z Kościołem katolickim. Kaczyzm pozbawił obywateli miliardów euro z Unii Europejskiej (środków z KPO - red.), ale też poczucia bezpieczeństwa we własnym kraju. Pamiętamy rozpędzane manifestacje: w obronie Trybunału, kiedyś Konstytucyjnego i sądu, w obronie kobiet pozbawionych prawa do samostanowienia (po orzeczeniu TK, które wycofało jedną z przesłanek do legalnego przerwania ciąży - red) - powiedziała Joanna Senyszyn.

- Mija dziewiąta kadencja Sejmu, która pokazała niewiarygodne rozbestwienie PiS-owców, objawiające się łamaniem procedur i regulaminów. Pamiętamy posła Kaczyńskiego, który wyzywał opozycję od morderców. Nadchodzi koniec Kaczyzmu! Wnoszę o odroczenie obrad, aby klub PiS miał czas się zastanowić, jak przeprosić Polskę, obywateli i nas posłów opozycji - dodała polityczka Nowej Lewicy. W tle z ław posłów Prawa i Sprawiedliwości dało się słyszeć okrzyki: "precz z komuną". Podobny wniosek był wcześniej odrzucony, dlatego nie był kolejny raz brany pod głosowanie.

Bartłomiej Sienkiewicz z KO mówił o dużym wzroście infekcji legionellią w Polsce. Wypowiedź posła została nagle przerwana, gdy polityk zaczął mówić o tym, że Polska nie wdrożyła unijnej dyrektywy dotyczącej między innymi tej kwestii. Więcej na ten temat w artykule poniżej.

Paulina Hennig-Kloska opisała z kolei PiS jako rządy złego menagera, który "odchodzi i zostawia firmę w długach i bez pieniędzy na pensje". - 165 mld długu, deficytu zaplanowany na przyszły rok, to rekord. Obiecywaliście miliardy złotych i nie macie na te obietnice żadnego pokrycia. Przygotowaliście budżet pod przegrane wybory. On powinien się nazywać "Niech sobie jakoś poradzą" - mówiła z kolei polityczka z Polski 2050.