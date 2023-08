Nagana dla Kaczyńskiego za wypowiedź o Tusku. Prezes PiS-u przestrzegał na wiecu przed "tym ryżym"

Zobacz wideo Tusk pojedzie do Brukseli? "Składam uroczyste przyrzeczenie"

Posłanka Lewicy poinformowała o naganie dla Jarosława Kaczyńskiego w rozmowie z polsatnews.pl. Monika Falej wyjaśniła, że chodzi o wypowiedź wicepremiera i szefa Prawa i Sprawiedliwości, w której nazwał przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska "ryżym". W środę sejmowa Komisja Etyki Poselskiej zdecydowała, że prezes PiS zostanie ukarany naganą. Zdaniem wiceszefowej komisji posłanki Lewicy Moniki Falej, "standardy polskich polityków powinny być jak najwyższe, szczególnie pełniących funkcje poselskie czy lidera partii".

Pan poseł Kaczyński powinien być wzorem do naśladowania, a nie nakładania nagan. Tworzy, współtworzy standardy, obyczaje w polskiej polityce. Jak na razie w wykonaniu prezesa są one miernej jakości i sięgają bruku

- oceniła rozmówczyni portalu. Komisja ukarała również Łukasza Mejzę za słowa o społeczności osób LGBT, którą określił "tęczową zarazą".

Sejm. Nagana dla Kaczyńskiego za wypowiedź o Tusku

Słowa, za które ukarano Kaczyńskiego, padły w czasie pikniku partii rządzącej 23 lipca br. w Stawiskach. - [Donald Tusk - red.] wykorzystuje każdą okazję, by budzić niepokój, nienawiść, stawiać różne zarzuty. To może być tragedia jakiejś kobiety, to może być, tak jak ostatnio, pożar, za który oni odpowiadają. To śmietnisko na zachodzie to jest wynik ich rządów, tam jest mnóstwo tego rodzaju śmietnisk. To są niemieckie śmieci, to jest przywóz niemieckich śmieci, tak będzie Polska wyglądała, gdyby przyszli do władzy. Znów będą płace po 7 czy 9 zł za godzinę, będą te śmietniska, będą hale składowe i innego tego typu urządzenia, a nie będzie nowoczesności - mówił wicepremier.

I znów: kto za tym stoi, kto realizuje tę politykę? Donald Tusk! Prawdziwy wróg naszego narodu i trzeba to jasno w końcu powiedzieć. Ten człowiek nie może rządzić Polską, niech idzie do swoich Niemiec i niech tam szkodzi, a nie tu. Na Białoruś też, tam też by się przydał. Ale on woli Niemcy

- stwierdził Kaczyński. Swoje wystąpienie zakończył słowami: "I pamiętajcie o tym ryżym, pamiętajcie, bo to jest dzisiaj największe zagrożenie dla Polski".

