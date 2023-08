"Lex Tusk". Marek Czeszkiewicz nie chce być członkiem komisji. Szybka reakcja PiS

Sędzia Trybunału Stanu VIII i IX kadencji Sejmu Marek Czeszkiewicz zrezygnował z kandydowania do komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. „Ja, niżej podpisany, informuję że z przyczyn osobistych wycofuję swoją kandydaturę na stanowisko członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2007-2022" - przekazał w piśmie do marszałkini Sejmu Elżbiety Witek.

PiS zgłosiło już kandydaturę Józefa Brynkusa na członka komisji. To historyk, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2015-2019 pełnił mandat posła. Do Sejmu dostał się z list Kukiz'15.

"Lex Tusk". PiS wybrało dziewięciu członków komisji ds. badania wpływów rosyjskich

Rzecznik PiS Rafał Bochenek powiedział w środę podczas briefingu prasowego w Sejmie, że Prawo i Sprawiedliwość chce, aby komisja ukonstytuowała się na posiedzeniu Sejmu 30 sierpnia. Dodał, że w interesie wszystkich Polaków jest to, aby ta komisja powstała. We wtorek o godzinie 20:00 minął termin zgłaszania kandydatów na członków komisji ds. zbadania rosyjskich wpływów.

Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło we wtorek dziewięciu kandydatów na członków komisji ds. badania rosyjskich wpływów. Według informacji Polskiej Agencji Prasowej kandydatami PiS na członków komisji (oprócz Brynkusa) są: Sławomir Cenckiewicz (historyk, autor serialu "Reset" transmitowanego na antenie TVP), Łukasz Cięgotura (współpracownik Cenckiewicza), Michał Wojnowski (ekspert ds. bezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów), Przemysław Żurawski vel Grajewski (przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności przy Kancelarii Prezydenta RP), Marek Szymaniak (zastępca dyrektora w gdańskim Muzeum II Wojny Światowej), Andrzej Kowalski (były Szef Służby Wywiadu Wojskowego), Andrzej Zybertowicz (doradca prezydenta Andrzeja Dudy) oraz Arkadiusz Puławski (zastępca dyrektora w Departamencie Bezpieczeństwa Narodowego). Ugrupowania opozycyjne zapowiedziały, że nie będą zgłaszać swoich kandydatów do komisji.