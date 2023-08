Młodzież wsadzała Donalda Tuska na kolejne miny. Odpłacił się lekcją polityki

Szef Platformy Obywatelskiej przyjechał na Campus Polska Przyszłości, organizowany przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. I dostał to, czego mógł się spodziewać: pytania o Romana Giertycha, o małżeństwa jednopłciowe, o aborcję, o klimat.

Wszystko, co mówili Tusk i Trzaskowski, było podporządkowane interesowi Platformy w wyborach parlamentarnych. Celem nr 1 Tuska jest bowiem przejecie władzy po wyborach, a nie prowokacyjne dyskusje. Przekonywał, że "nie można być pięknoduchem" i być sprytnym, sięgać po fortele. - Jak Lech Wałęsa - dodawał Tusk.

Młodzież wsadzała go jednak na kolejne miny.

Wszyscy czekali oczywiście na to konkretne pytanie. - Wytłumacz się z Giertycha! - krzyknął ktoś z widowni. A potem jeszcze pytanie o innych kandydatów oraz kandydatki PO i ich wypowiedzi niechętne prawu do aborcji. Tusk tłumaczył, że były wicepremier zobowiązał się do trzymania się dyscypliny ws. legalizacji aborcji i prędzej złoży mandat (co sam Giertych miał zadeklarować mu w rozmowie) złoży mandat, niż złamie dyscyplinę.

Szef PO szedł dalej. - Ja muszę na siebie wziąć tę ciemniejszą stronę polityki. Ja mam dosyć mitów i legend, jak wspaniale jest przegrywać; jakie to jest niesamowicie arcypolskie: powstać i przegrać - mówił Tusk. Tłumaczył, że w polityce kalkulacja jest prosta: robić nawet to, co nas trochę boli, ale przeciwnika boli bardziej. A Giertych na liście PO - według niego - bardziej zaboli Jarosława Kaczyńskiego, niż Tuska. Temat Giertycha ucichł.

Tusk pouczał młodzież, przy okazji innego pytania: - Na tym polega partia polityczna: ludzie nie mają tam identycznych poglądów na każdy temat, ale muszą uznać, że są reguły wspólnej gry. Muszą pomóc doprowadzić pewne projekty do końca.

Były premier ominął też minę w postaci pytania o penalizację aborcji. - Nie będę się bawił w debaty, czy aborcja na życzenie w 9. miesiącu ciąży powinna być penalizowana czy nie, bo to nie jest przedmiotem naszej wewnętrznej refleksji - odmówił. Taka dyskusja byłaby bowiem pożywką dla obozu rządzącego, by bić w PO.

Ale najbardziej ryzykowne pytanie padło o wiek emerytalny. Uczestniczka Campusu wręcz domagała się podwyższania wieku emerytalnego. Tusk uznał podwyższanie wieku emerytalnego za błąd. - Być może pomogłem wygrać PiS-owi wybory, a wiek został cofnięty. Efekt podwójnie negatywny - stwierdził Tusk. Dawał lekcję pragmatyzmu i radził nie popełniać w polityce samobójczych kroków, a deklaracja ws. podwyższenia wieku emerytalnego mogłaby - co Tusk przyznał - oznaczać koniec jego kariery, więc Tusk przymusowej podwyżki wieku nie chce i kropka.

Donald Tusk przekonywał, że jest sojusznikiem młodych; że on sam przed sobą ma zadania na tygodnie, co najwyżej miesiące. Chodzi oczywiście o pokonanie PiS w wyborach. - Chcę za wszelką cenę wygrać dla was przyszłość - czarował. A w dłuższej perspektywie, bo lat, to Rafał Trzaskowski - bohater tej młodzieży - będzie swoje zadania wypełniał.

Oczywiście pytania o małżeństwa osób tej samej płci to stały element Campusu. Tym razem też już na wstępie padło pytanie w tej sprawie. Tusk odpowiedział, że związki partnerskie będą w programie PO na pierwszych 100 dni rządów, ale małżeństwa jednopłciowe nie, bo to o wiele trudniejszy projekt do przeprowadzenia, idea wzbudzająca kontrowersje na opozycji, a bez szansy na większość.

Obyło się bez złośliwości między Tuskiem i Trzaskowskim.