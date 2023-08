Kancelaria Prezydenta RP poinformowała w środę 30 sierpnia, że prezydent Andrzej Duda w poniedziałek podpisał siedem ustaw, w tym nowelizację Kodeksu karnego. Nowela między innymi zaostrza kary o szpiegostwo.

Duda podpisał nowelizację Kodeksu karnego. A w niej: szpiegostwo, dezinformacja, fotografowanie ważnych obiektów

Zmiany w Kodeksie karnym zakładają surowsze kary za szpiegostwo - do tej pory wynosiła ona od roku do 10 lat pozbawienia wolności, a po zmianie ma wynosić od 5 do 30 lat pozbawienia wolności. Kara za szpiegostwo w postaci udzielania wiadomości obecnie wynosi od 3 lat pozbawienia wolności, z kolei po zmianie ma to być od 8 lat więzienia, a nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Kara za kierowanie i organizowanie aktywności obcego wywiadu w Polsce będzie wynosić od 10 lat (dotychczas było od 5 lat) pozbawienia wolności, a nawet dożywocie.

Kara dożywotniego więzienia może również grozić osobom:

które, biorąc udział w działalności obcego wywiadu, dokonują dywersji, sabotażu lub dopuszczają się przestępstwa o charakterze terrorystycznym;

funkcjonariuszom publicznym lub osobom pełniącym dyspozycyjnie terytorialną służbę wojskową, które działają na rzecz obcego wywiadu.

Z kolei osoba działająca na rzecz obcego wywiadu na terenie Polski, ale nie działająca przeciw Polsce, bez zgody odpowiednich organów ma podlegać karze do 8 lat pozbawienia wolności.

Nowelizacja Kodeksu karnego. Kary za dezinformację i fotografowanie konkretnych obiektów

Kolejną zmianą, pod jaką podpisał się Andrzej Duda, jest wprowadzenie kary co najmniej 8 lat pozbawienia wolności za dezinformację, która polega na "rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, mających na celu wywołanie poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce". "Karom nie będą podlegać osoby, które dobrowolnie poniechały dalszej działalności na rzecz obcego wywiadu oraz ujawniły wobec polskich służb wszystkie istotne okoliczności popełnionych czynów" - opisuje Dziennik Gazeta Prawna.

Z kolei osoby, które będą bez pozwolenia nagrywać bądź robić zdjęcia obiektom ważnym dla obronności i bezpieczeństwa kraju, będą podlegać karze grzywny lub aresztu. W takim wypadku będzie również można orzec przepadek danych przedmiotów, którym dana osoba posługiwała się w celu fotografowania/nagrywania konkretnych obiektów.