Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta złożyło zamówienie na ryby i owoce morza. Na liście znajduje się kilkadziesiąt pozycji, a ich szacunkowy koszt to 619 tysięcy zł. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość przed laty budowało swój wizerunek na próbie zbliżenia się do "zwykłego człowieka", w kontrze do elit i "ośmiorniczek" PO.

