Ważny człowiek premiera ma dostać "jedynkę". Zamiast odwołanego ministra

Wcześniej Janusz Cieszyński był przymierzany do Wrocławia. Ale to się zmieniło i teraz ma zostać ulokowany na pozycji nr 1 w Pile. Wcześniej apetyt na "jedynkę" w Pile miał były już minister zdrowia Adam Niedzielski. Po dymisji w atmosferze skandalu, bo ujawnił informacje wrażliwe nt. leków przepisanych sobie przez jednego z lekarzy, Niedzielski może w ogóle nie znaleźć się na listach PiS.

Nowa "jedynka" PiS w Pile, minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, jest lojalnym człowiekiem premiera Mateusza Morawieckiego, byłym wiceministrem zdrowia w czasach pandemii COVID w 2020 r. Taka pozycja na liście to pewny mandat poselski.

To, co przemawia za kandydaturą Cieszyńskiego, to jego lojalność. Ponadto w rządzie ceni się jego kompetencje w dziedzinie cyfryzacji. Z drugiej strony ma obciążenie, bo przylgnęła do niego historia z trefnymi respiratorami, które Ministerstwo Zdrowia kupowało w szczycie pandemii - za kolosalne pieniądze. Najwyższa Izba Kontroli 6 kwietnia 2022 r. skierowała w tej sprawie zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, ale ta zwleka z podjęciem decyzji, a teraz nawet nie chce informować o tym, czy podjęła jakąkolwiek decyzję ws. wszczęcia śledztwa. Od dnia złożenia zawiadomienia przez kontrolerów NIK minęło już ponad 500 dni. Ponad dwa miesiące temu pytaliśmy o to, jaki status ma ta sprawa - prokuratura nie odpowiedziała na nasze zapytanie. W maju podawała, że wciąż jest na etapie sprawdzającym, a nie właściwego śledztwa. Wedle NIK m.in. Janusz Cieszyński, jako wiceminister zdrowia, mógł popełnić przestępstwo i wyrządzić Skarbowi Państwa szkodę majątkową o wielkich rozmiarach.

Wiosną 2020 r. jako wiceminister zdrowia Cieszyński podpisał kontrakt na dostawę ok. 1,2 tys. respiratorów, które wtedy były towarem bardzo deficytowym na świecie, ze spółką zajmującą się dotychczas handlem bronią. Za sprzęt ekspresowo zapłacono ponad 150 milionów złotych. Dostawca jednak nigdy nie wywiązał się z tego zamówienia, a handlarz bronią uciekł do Albanii, gdzie zmarł w tajemniczych okolicznościach.

Janusz Cieszyński, odpowiadając w mediach na pytania o sprawę, którą opozycja ochrzciła "aferą respiratorową", bronił firmy handlarza bronią tym, że rekomendowała mu ją Agencja Wywiadu. - Firma, z którą podpisałem umowę na dostawę respiratorów, została polecona przez Agencję Wywiadu, a następnie pozytywnie oceniona przez Centralne Biuro Antykorupcyjne - mówił Cieszyński.