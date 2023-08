Janusz Korwin-Mikke i jego metody wychowawcze. Klapsy? "Córkę traktuję delikatniej"

Janusz Korwin-Mikke konsekwentnie trzyma się swoich ideałów, zwłaszcza, jeśli chodzi o wychowywanie dzieci. - Klapsy to nic złego - uważa 81-letni polityk Konfederacji na łamach "Super Expressu". Warto dodać, że opinia ta jest sprzeczna z tym, co od lat dowodzą psychologowie.

REKLAMA

Zobacz wideo "Potrzebujemy narodowej strategii walki z przemocą wobec dzieci"

Janusz Korwin-Mikke "surowy, acz dobrotliwy". Córkę traktuje trochę delikatniej

Janusz Korwin-Mikke w rozmowie z gazetą ujawnił, że na taką formę narażony jest przede wszystkim jego 10-letni syn - chłopak "generalnie grzeczny", tylko "czasem z niewłaściwymi pomysłami". Na przychylność ojca może z kolei liczyć 12-letnia córka, którą "traktuje trochę delikatniej".



Psycholodzy podkreślają, że klapsy są formą przemocy i odbijają się na psychice dziecka, na co zwrócili uwagę dziennikarze. Jak zareagował na to lider Konfederacji? - Potem tacy ludzie wychodzą, co się szwendają po ulicach i nie wiedzą, co ze sobą zrobić! - odparł. - To, że chorzy psychicznie ludzie się oburzają, to nie ma się czym przejmować - stwierdził.

- Korwin-Mikke to jest taki "pan wczorajszy" i jeżeli on nic złego w tym nie widzi, to jest to po prostu przerażające - powiedziała posłanka Lewicy Katarzyna Piekarska. - Tym bardziej, że jako poseł i osoba publiczna stanowi dla wielu ludzi autorytet. Mogą pomyśleć: "Skoro on leje swoje dzieci i nic mu się nie dzieje, to dlaczego ja mam tego nie robić?" - dodała w rozmowie z "Super Expressem".

Konfederacja bije dzieci? Mentzen: Kabel od żelazka wykracza poza definicję

Warto przypomnieć, że w marcu 2023 r. w podobnym tonie wypowiedział się Sławomir Mentzen. - Chciałbym, aby normalne było, że rodzic może dać dziecku klapsa. Co do zasady klaps ma dyscyplinować, więc musi być nieprzyjemny. Z badań wynika (nie wiadomo, o jakie badania chodzi, polityk nie potrafił podać konkretów - red.), że dzieci, które dostają klapsy, mają mniej problemów niż te, które w ogóle nie są karane - mówił w rozmowie z Wirtualną Polską. Dopytywany przez dziennikarza, co w przypadku, kiedy rodzic trafiłby w inne miejsce np. w nerkę, stwierdził, że wtedy musiałby o tym zdecydować organ sprawiedliwości. Jednocześnie "uspokoił", że bicie "kablem od żelazka" wykraczałoby poza definicję lekkiej kary cielesnej. - Ale to każdorazowo powinna być decyzja sądu - zastrzegł.