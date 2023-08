"Lex Tusk". PiS przedstawił swoich kandydatów. "Komisja strachu przed utratą władzy" [KOMENTARZE]

We wtorek wieczorem Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło dziewięciu kandydatów na członków komisji ds. badania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022.

Na stronach Sejmu opublikowano już druki z nazwiskami kandydatów. Są to:

Sławomir Cenckiewicz - historyk, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, autor serialu "Reset" transmitowanego na antenie TVP,

Łukasz Cięgotura - współpracownik Cenckiewicza, wicedyrektor Wojskowego Biura Historycznego,

Michał Wojnowski - ekspert ds. bezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Przemysław Żurawski vel Grajewski - przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności przy Kancelarii Prezydenta RP,

Marek Szymaniak - zastępca dyrektora w gdańskim Muzeum II Wojny Światowej,

Marek Czeszkiewicz - były prokurator i członek Trybunału Stanu,

Andrzej Kowalski - były szef Służby Wywiadu Wojskowego,

Andrzej Zybertowicz - doradca prezydenta Andrzeja Dudy,

Arkadiusz Puławski - zastępca dyrektora w Departamencie Bezpieczeństwa Narodowego.

"Komisja kapturowa to destrukcyjny, antypaństwowy twór, a jej powoływanie w tym momencie to skrajnie cyniczna gra na wybory"

Ruch partii rządzącej skomentował Tomasz Trela, poseł Lewicy. "PiS zgłosiło swoich kandydatów do komisji strachu przed utratą władzy przez Kaczyńskiego i jego kumpli. Paraautorytety, które mają odczytać raport i posłusznie wykonywać polecenia pana Joachima Brudzińskiego [szef sztabu wyborczego PiS - red.]" - stwierdził polityk, po czym dodał: "Panie Joachimie, tonący brzytwy chwyta, w sumie zrozumiałe".

"Generał Kowalski, były szef Służby Wywiadu Wojskowego, kandydatem do komisji 'lex Tusk'. Ten, co tytułował Misiewicza ministrem. I instruował innych generałów, że tak trzeba" - zauważył emerytowany generał Jarosław Stróżyk. "Potwierdzam, kiedy podczas jednej z uroczystości zasugerował, że 'to miejsce jest dla pana ministra' byłem zdezorientowany, o którego ministra chodzi. Kiedy mi wyjaśnił, moje zaskoczenie mieszało się z irytacją" - skomentował były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych Mirosław Różański.

"Skład czerezwyczajki jaki podał PiS (na czele z Cenckiewiczem) jest bardzo dobry. Nikt normalny nie będzie jej traktował poważnie" - podkreślił Paweł Wroński z "Gazety Wyborczej".

"Na liście kandydatów PiS do komisji 'lex Tusk' znalazło się miejsce dla Marka Czeszkiewicza, który jako prokurator zasłynął umorzeniem śledztwa w sprawie kazania Jacka Międlara o 'otumanionym żydowskim motłochu' i 'narodowo-katolickej chemioterapii żydowskiego nowotworu'" - zaznaczyła Dominika Sitnicka z OKO.press. Czeszkiewicz swoją decyzję argumentował słowami: "Duchowny odwoływał się do treści historycznych i Biblii, wskazując negatywne przykłady zachowania społeczności żydowskiej z czasów niewoli egipskiej". Później został doradcą ówczesnego marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

"Kandydaci do komisji kapturowej. Sławomir Cenckiewicz - ogromne rozczarowanie i wielki żal. Przemysław Żurawski vel Grajewski - zero zdziwień. Obsesja na punkcie Rosji, bezmyślna, skrajna proukraińskość. Będzie pasował znakomicie. Andrzej Zybertowicz - przykra sprawa i także rozczarowanie" - napisał Łukasz Warzecha z "Do Rzeczy". "Komisja kapturowa to destrukcyjny, antypaństwowy twór, a jej powoływanie w tym momencie to skrajnie cyniczna gra na wybory. Przykro mi, ale nie jestem w stanie szanować ludzi, którzy zgodzą się ostatecznie w tym tworze zasiąść" - dodał.

"Brak Michała Rachonia na liście kandydatów do komisji "lex Tusk" pokazuje, że nie idzie tu o żadne łapanie ruskich szpiegów, ale o posadki dla kolegów, gdy ktoś tak bezkompromisowy jak Rachoń zostaje bez wdzięczności partii władzy" - stwierdził dziennikarz Michał Szułdrzyński.

"Pan Zybertowicz świetnie pasuje do tej PiS-owskiej komisji w sprawie 'lex Tusk'. W końcu całe jego zasoby intelektualne będą wykorzystane" - podkreślił publicysta Jarosław Makowski.

"Rozliczymy PO i PSL za współpracę z Putinem!"

Inne zdanie o kandydatach mają politycy obozu rządzącego. "Deputinizacja przyspiesza! Rozliczymy PO i PSL za współpracę z Putinem! Nigdy więcej polityków robiących interesy z Moskwą! #StopTusk #StopPawlak #StopSikorski" - napisał wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski.

"Panowie Michał Rachoń i Sławomir Cenckiewicz [twórcy serialu "Reset" na TVP - red.], ogromny szacunek za Waszą pracę, za odwagę, profesjonalizm i dążenie do prawdy, choć cena jak wiecie, bywa wysoka" - to z kolei słowa Małgorzaty Wassermann, posłanki PiS.

"Lex Tusk". Bruksela ostrzega Polskę

Komisja ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022 została powołania ustawą, która weszła w życie 31 maja. Kilka dni wcześniej podpisał ją Andrzej Duda i zapowiedział jednocześnie skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. 2 czerwca prezydent skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy. Doprecyzowano w niej między innymi kwestie wyboru członków komisji. W ocenie głowy państwa w komisji nie powinni zasiadać obecni parlamentarzyści. Inna zmiana dotyczy trybu odwoławczego od decyzji komisji. W myśl prezydenckiej propozycji - skarga ma być kierowana do sądu apelacyjnego, a nie administracyjnego, jak w obecnie obowiązującej ustawie. Andrzej Duda zaproponował też zniesienie tzw. środków zaradczych, czyli kar, które może nakładać komisja. Nowelizacja weszła w życie w sierpniu.

Zgodnie z ustawą komisja ds. rosyjskich wpływów ma liczyć dziewięciu członków w randze sekretarza stanu powoływanych i odwoływanych przez Sejm. Prawo zgłaszania marszałkowi Sejmu kandydatów na członków komisji w liczbie nie większej niż dziewięć przysługuje każdemu klubowi poselskiemu lub parlamentarnemu. Ugrupowania opozycyjne zapowiedziały już dawno, że ich przedstawiciele nie będą brali udziału w pracach komisji. - Powoływanie komisji na kilka tygodni przed wyborami i mówienie, że ma służyć wyjaśnianiu czegokolwiek to kpina z nas, obywateli. Fałsz, obłudę i cynizm można wyczuć na odległość i wszyscy obywatele to wyczuwają - mówił senator Krzysztof Kwiatkowski.

Tymczasem Komisja Europejska ostrzegła, że podejmie kolejne kroki w postępowaniu przeciwko władzom Polski, jeśli przed wyborami zacznie działać komisja przewidziana w ustawie nazwanej przez opozycję "lex Tusk".