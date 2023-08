Giertych poprze ustawę legalizującą aborcję? Ojciec: Roman nie zmieni poglądów. I dobrze

Donald Tusk 27 sierpnia na wiecu wyborczym w Sopocie ogłosił, że Roman Giertych będzie kandydatem do Sejmu w województwie świętokrzyskim, w tym samym okręgu, w którym ma startować lider PiS Jarosław Kaczyński. Decyzja nieco rozmija się z obietnicą lidera PO. W 2022 r. powiedział, że na jego listach nie znajdą się osoby, które nie popierają aborcji do 12. tygodnia ciąży.

Zobacz wideo "Ekipa gotowa pogonić PiS w cholerę". Robert Biedroń zapowiedział gotowość Lewicy do wyborów

Roman Giertych na listach KO. Przekonuje, że ma liberalne poglądy, ale...

- Żebyś nie czuł się samotny, żebyś poczuł się trochę lepiej - i robię to tylko dla ciebie, Jarosławie Kaczyński - wystawię na tej liście, na naszej liście, twojego wicepremiera Romana Giertycha na ostatnim miejscu - powiedział Tusk. "Potwierdzam słowa Donalda Tuska. Wystartuję przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu z list Koalicji Obywatelskiej w świętokrzyskim. Jarku do zobaczenia w czasie kampanii. Mamy wiele do omówienia…" - napisał sam Giertych na platformie X (dawniej Twitterze).

Roman Giertych jest założycielem Młodzieży Wszechpolskiej i byłym członkiem Ligi Polskich Rodzin. W latach 2006-2007 pełnił funkcję wiceprezesa Rady Ministrów i ministra edukacji narodowej w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Domagał się wówczas zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej i potępiał społeczność LGBTQ+. Dziś przekonuje, że ma liberalne poglądy, ale zostaje obrońcą życia nienarodzonych dzieci.

Co z aborcją? Ojciec Romana Giertycha: Powinien pozostać wierny przekonaniom

W sierpniu 2022 roku Donald Tusk zadeklarował, że zaraz po wyborach parlamentarnych Platforma Obywatelska złoży w Sejmie projekt ustawy legalizujący aborcję do 12. tygodnia. Co na to Roman Giertych? - Nie dam sobie ręki uciąć, ale wydaje mi się, że jest w stanie zagłosować za przyznaniem kobietom prawa do decyzji - powiedziała dziennikarzom OKO.press Izabela Leszczyna. - Myślę, że wszystko będzie dobrze i Roman Giertych wystartuje z naszych list w woj. świętokrzyskim - stwierdził z kolei na antenie Radia Plus sekretarz generalny PO, Marcin Kierwiński.

Odmienne zdanie ma ojciec polityka - Maciej Giertych. - Wiem, że Roman jest przeciwko aborcji i uważam, że nie zmieni poglądów. I dobrze, powinien pozostać wierny przekonaniom - skomentował w rozmowie z "Super Expressem". - Roman jest w polityce od dawna, codziennie komentuje, co się dzieje. Będę się cieszył, gdy wejdzie do Sejmu - dodał. - To będzie ciekawa walka, bo będzie w jednym okręgu z Kaczyńskim. Przewiduję, że obaj wejdą do Sejmu - ocenił.

Roman Giertych dostał ultimatum. Budka: Każdy będzie musiał złożyć odpowiednią deklarację

Jak ustaliły dziennikarki "Gazety Wyborczej", Roman Giertych dostał od Platformy Obywatelskiej ultimatum. "Roman Giertych dostał dodatkowy warunek: do środy ma się zdeklarować jako zwolennik ustawy liberalizującej aborcję. Jeśli tego nie zrobi, nie będzie go na świętokrzyskiej liście" - czytamy w artykule opublikowanym 28 sierpnia.

- Na listach KO nie będzie osób, które w jakiś sposób nie są w stanie wpisać się w program Koalicji. A więc przed ostateczną rejestracją list, z pewnością każdy kandydat będzie musiał złożyć odpowiednią deklarację. Jeśli takiej nie złoży - nie będzie na liście - zaznaczył w rozmowie z dziennikarzami Borys Budka.