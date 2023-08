Roman Giertych na listach KO. Szef lokalnych struktur PO: Nie było to z nami konsultowane

W niedzielę (27 sierpnia) lider PO zapowiedział, że Roman Giertych podczas nadchodzących wyborów wystartuje z list Koalicji Obywatelskiej. Polityk potwierdził to później także w mediach społecznościowych. "Potwierdzam słowa Donalda Tuska. Wystartuję przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu z list Koalicji Obywatelskiej w świętokrzyskim. Jarku do zobaczenia w czasie kampanii. Mamy wiele do omówienia..." - napisał na platformie X (dawniej Twitter). Tymczasem Interia donosi, że decyzja ta nie była wcześniej omawiana z szefem lokalnych struktur PO.

Roman Giertych na listach KO. Szef lokalnych struktur: To było niespodziewane

Giertych ma w Świętokrzyskiem zająć ostatnie miejsce na liście. Do tej pory należało ono do posła Adama Cyrańskiego. Portal zapytał więc szefa tamtejszych struktur PO Artura Gieradę, czy w takim razie Cyrański może liczyć na jakieś inne miejsce na liście. Wtedy polityk przyznał, że decyzja o starcie Giertycha nie była z nim wcześniej omawiana. - Jesteśmy w trakcie rozmów, proszę nam dać trochę czasu. Przed nami trudne decyzje, które należy podjąć. Trzeba będzie przemodelować kampanię - powiedział, a następnie przyznał: - Musimy ochłonąć i przystosować się do nowej rzeczywistości (...) Samo pojawienie się Romana Giertycha było niespodziewane. Nie było to z nami konsultowane - podkreślił.

Marzena Okła-Drewnowicz, wiceprzewodnicząca Platformy oraz lokalna "jedynka" stwierdziła natomiast, że obecność Giertycha na liście KO "w ogóle jej nie zdziwiła", ponieważ, gdy Jarosław Kaczyński potwierdził, że nie będzie startować z Warszawy, oczywiste stało się, że pojawi się na listach w Kielcach. - I oczywiste było, że my musimy zareagować - dodała.

Koalicja Obywatelska zaskoczyła Giertychem na liście. Tusk: Jest z innej parafii politycznej

Jak pisaliśmy, Giertych swój start z listy KO skomentował także w rozmowie z Onetem. - Główną emocją, którą w tej chwili obserwuję w Polsce po opozycyjnej stronie, jest nadzieja na zwycięstwo i oczekiwanie rozliczenia. Oczywiście ludzie chcą też później pojednania, o czym w niedzielę mówił Donald Tusk. Wydaje mi się, że ta emocja rozliczenia Jarosława Kaczyńskiego jest bardzo ważną częścią tożsamości programowej opozycji. Ja w pewien sposób mogę być pomocny do przekonania ludzi, że to nie są tylko słowa. Tak będzie. To był mój główny argument za tym, żeby kandydować: że to jest na poważnie i tu nie ma elementu gry - powiedział.

Sam Donald Tusk przyznał natomiast, że nie podziela poglądów z Giertychem. - Zbyt długo go znam, żeby nie mieć wątpliwości, że jest z innej parafii politycznej - stwierdził i dodał, że "może nie trzeba czekać do 15 października z rozliczeniem Kaczyńskiego, a bardzo dokładnie rozliczy go Roman Giertych w trakcie kampanii".