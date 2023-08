"Tajna" impreza związana z Janem Szyszką i ziobrystami. Onet: Ma się pojawić ojciec Rydzyk

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ma nastąpić w środę w Goraju w Wielkopolsce (to już kolejny obiekt, który będzie upamiętniał byłego ministra środowiska). W miejscowości od lat działa technikum leśne. W poniemieckim majątku mieści się także Centrum Promocji Lasów Państwowych - podkreśla Onet.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jeżeli ma się jakieś pretensje, to trzeba o nich zapomnieć". Kaczyński zachęca do głosowania na PiS

- Poniemiecki majątek, antyunijny ziobryści i Jan Szyszko, wielki miłośnik wycinki lasów jako nowy patron centrum - dla mnie to jeden wielki absurd. Impreza jest na dodatek robiona w wielkiej tajemnicy. Od znajomych leśników, którzy bali się ze mną rozmawiać, twierdząc, że może mam telefon na podsłuchu, wiem, że zaproszenie dostał ojciec Rydzyk oraz wybrani politycy Zjednoczonej Prawicy. Nie wiedzieli o niej z kolei ci samorządowcy i parlamentarzyści z północnej Wielkopolski, którzy są krytyczni wobec rządów "dobrej zmiany" - podkreślił w rozmowie z portalem Romuald Gasperowicz, sołtys wsi Kruteczek, która sąsiaduje z siedzibą leśników w Goraju. - Nie postrzegam go [Jana Szyszki - red.] jako ekologa i miłośnika środowiska, jednak przez prawicę, tuż przed wyborami, jest wciągany niemalże na ołtarze - dodał.

Impreza nie polityczna, a lokalna

Onet próbował skontaktować się z rzecznikiem Lasów Państwowych Michałem Gzowskim, który jest także działaczem Suwerennej Polski (dawniej Solidarnej Polski). Ten odesłał dziennikarzy do przedstawiciela prasowego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. - Jego [Jana Szyszki - red.] działalność jest związana z regionem pilskim. W okolicach Tuczna i Trzcianki jako światowej sławy entomolog, prowadził szereg badań naukowych na temat owadów. Ich rezultaty można znaleźć na portalach naukowych - podkreślił Rafał Cieślak. Jak dodał, Jan Szyszko był światowej klasy wykładowcą, pracował na SGGW w Warszawie i wychował rzesze leśników.

Rzecznik zaznaczył, że środowa impreza ma charakter lokalny i kameralny, a nie polityczny. "A czy dziennikarz Onetu może na nią wejść? Rzecznik pilskiej dyrekcji odpowiedział nam najpierw, w piątek, że na imprezę były wysyłane imienne zaproszenia, przecież to jubileusz pilskiej RDLP. Stwierdził, że jeśli chodzi o udział mediów, to na wyraźne polecenie dyrektora pilskiej dyrekcji Bartosza Bazeli trzeba uzyskać akredytację. O nią może nie być łatwo, bo przecież, twierdził rzecznik, jest już dość późno i to dyrektor osobiście decyduje o wejściówkach" - pisze portal. Cieślak wyjawił też, że na uroczystość zaproszono wiceministra środowiska Edwarda Siarkę.

Po pytaniach serwisu Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile zamieściła oświadczenie ws. wydarzenia w mediach społecznościowych. Uroczystość rozpocznie msza święta pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Lityńskiego, członka Episkopatu i duszpasterza leśników. Nabożeństwo odprawią wspólnie ksiądz Stanisław Oracz kapelan pilskich leśników oraz ksiądz Maciej Grześ, proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubaszu. "Wybór śp. profesora Jana Szyszko na patrona Centrum Promocji Lasów Państwowych jest w pełni świadomy i podyktowany zarówno dorobkiem naukowym profesora, jak i jego zasługami dla Polskich Lasów. Za osiągnięcia w dziedzinie nauki i polityki, a także za długoletnią pracę organizacyjną oraz społeczną prof. Jan Szyszko otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia. (...) W 2008 roku otrzymał prestiżową nagrodę Ettore Majorana - Erice - Nauka dla Pokoju, przyznawaną przez Światową Federację Naukowców (World Federation of Scientists Beijing Geneva Moscow New York) wręczoną przez Papieską Akademię Nauki. Nagrodę tę otrzymały 62 osoby na świecie. Większość stanowią laureaci Nagrody Nobla i znajduje się tam dwóch Polaków, wśród których pierwszym był Ojciec Święty Jan Paweł II" - czytamy.

"Nadanie imienia profesora Jana Szyszko Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek jest wyrazem szacunku i uznania dla dokonań naukowych oraz pracy w dziedzinie leśnictwa i ochrony przyrody. Jego wkład, niezależnie od wszelkich kwestii politycznych, pozostaje niezaprzeczalny i zasługuje na wyjątkową pamięć. Profesor przez wiele lat związany był z pilskimi lasami, które wielokrotnie były miejscem prowadzenia przez niego różnorodnych projektów naukowych" - zaznaczono.

Onet zwraca uwagę również na inną rzecz - mianowicie, że wdowa po Szyszce często widywana jest w towarzystwie działaczy Zbigniewa Ziobry.

Kim był Jan Szyszko?

Jan Szyszko zmarł w październiku 2019 roku, tuż przed wyborami parlamentarnymi. W latach 1997-1999 był ministrem ochrony środowiska w rządzie Jerzego Buzka, a w latach 2005-2007 ministrem środowiska w czasach pierwszego rządu PiS.

Funkcję ministra pełnił także w latach 2015-2018 w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. W ławach poselskich zasiadał nieprzerwanie od 2005 r.

Jako szef resortu środowiska Jan Szyszko wzbudzał sporo kontrowersji. W grudniu 2016 roku uchwalona została tzw. ustawa lex Szyszko, która ułatwiała wycinkę drzew i krzewów. Za rządów Szyszki doszło też do masowej wycinki w Puszczy Białowieskiej.