Mentzen z Bosakiem jak zdarta płyta. Wyborca Konfederacji: Męczy mnie ta napieprzanka

Podpisy zbierają na każdym kroku, a im bliżej ustawionej na trawie sceny, tym działaczy ze sztywnymi podkładkami więcej. Stacjonarni siedzą po parę osób przy stolikach, lotni krążą po okolicy, zwykle dwójkami, i pytają przechodniów. Wydaje się, że w niedzielne słoneczne popołudnie Błonia to łowisko idealne.

Z podpisami nie idzie lekko

Mnie o podpis prosi dwóch mężczyzn w średnim wieku. Grzecznie odmawiam i pytam, jak idzie. Mówią bez entuzjazmu, że tak sobie. - Co która osoba podpisze? - pytam, a w odpowiedzi dostaję nieokreślony ruch ramionami. Stoję więc chwilę obok i sam liczę. Sześć prób - przy czym zwykle pytanie kierowane jest do więcej niż jednej osoby - na nie, za ósmym razem mężczyzna przechodzący z żoną i dzieckiem mówi, że już podpisał.

- Tak nie za dobrze chyba - mówię.

- No nie - przyznają w końcu. Ale chwilę później podchodzi do nich sam z siebie młody chłopak i podpisuje.

To weterani. Zbierali podpisy dla Konfederacji i przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku, i przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Mówią, że wtedy szło lepiej, a przecież sondaże dawały dużo niższe poparcie. W europejskich Konfederacja nie przekroczyła progu. Nie wiedzą, dlaczego tak się dzieje. - Może właśnie większa rozpoznawalność nam szkodzi? - zastanawia się jeden. Pytam, jakie na ogół są reakcje. Zwykle obojętność, ale zdarza się agresja. - Ktoś krzyknie, że faszyści - przyznaje jeden ze smutkiem. Jest 18, do imprezy jeszcze godzina.

Kraków jest kolejnym przystankiem na trasie "Mentzen&Bosak Na Żywo". W sobotę liderzy Konfederacji byli w Olsztynie, a dzień wcześniej w Białymstoku. Tam również byliśmy sprawdzić, kim są sympatycy Konfederacji. Pytaliśmy: Dlaczego Konfederacja? Co w Polsce ich gryzie, denerwuje, przygnębia? Jakie ich zdaniem priorytety powinien mieć rząd?

O tym też rozmawiam z Elizą. Nie chce zdradzić, gdzie pracuje, ale złości nie kryje: - Dwa lata temu wydawało mi się, że wszystko generalnie idzie w dobrą stronę. Nie miałam na co narzekać - praca może nie jakaś ekstra, ale też niczym nie musiałam się przejmować, udawało mi się coś odłożyć z miesięcznej pensji. Dzisiaj już nie jestem w stanie. Nie mogę zrozumieć, dlaczego tyle moich pieniędzy idzie na nie moje dzieci. Ja nie mam. Albo na jakieś rzeczy, które mnie w ogóle nie obchodzą. Kasę się wyrzuca w błoto, a pracującym żyje się coraz gorzej. No nie mogę teraz zrozumieć.

Rozmowa z kandydatem

Spaceruję dalej wzdłuż alei 3 maja. Jakiś działacz znowu chce mój podpis. Odmawiam, ale na usprawiedliwienie dodaję, że jestem tu służbowo, zbieram materiały do artykułu itd. - Dziennikarz też może się podpisać - upiera się mężczyzna i zaraz pyta: - A jakie medium?

Mówię, jakie medium, a on na to, że w takim razie się nie dziwi. - Powodzenia! - rzuca i oddala się na kilka kroków, ale zaraz wraca. - To niech pan napisze, jak pan chce być obiektywny, że ja startuję z listy Konfederacji, a jestem niepełnosprawny - mówi. Kompletnie nie wiem, o co mu chodzi. W końcu dostrzegam, że obok nas stoi czerwony tandem z niewielką przyczepką, a na przyczepce plakat wyborczy ze zdjęciem mojego nowo napotkanego rozmówcy. To Grzegorz Wawro, prawdopodobny kandydat Konfederacji w wyborach. Pytam, dlaczego mam pisać akurat o nim.

- Bo wszyscy mówicie, że Konfederacja chciałaby zagazować niepełnosprawnych.

- Przecież niczego takiego nie mówię - odpowiadam i chyba powoli zaczyna do mnie docierać, o co Grzegorzowi Wawrze może chodzić.

- Ale ludzie tak powtarzają - mówi i znowu się oddala. Ale wtedy to ja podchodzę do niego i pytam, czy zrobimy krótki wywiad. Zgadza się. Cytuję go szeroko, bo znowu będzie, że nierzetelnie, nieobiektywnie, że kłamią i wyrywają z kontekstu. Na początku proszę, żeby wyjaśnił to "gazowanie". - Konfederacji zarzuca się, że chce dyskryminować niepełnosprawnych. Mam wrodzoną wadę wzroku, jestem osobą niepełnosprawną pierwszej grupy. Od 1991 roku głosuję na partię Korwin-Mikkego. Nie mam poczucia, by Konfederacja kiedykolwiek źle wypowiadała się o niepełnosprawnych. Wszystkie cytowane wypowiedzi są wyrwane z kontekstu - mówi.

- Korwin-Mikke mówił o osobach z niepełnosprawnościami "debile" - odpowiadam.

- "Debil" to określenie medyczne.

- Jak pan słyszy słowo "debil", to myśli pan o terminie medycznym, czy o obeldze?

- Ale kontekst wypowiedzi Korwin-Mikkego był taki, że osoby niepełnosprawne nie mogą na równych zasadach rywalizować z osobami pełnosprawnymi. Ja jestem wielokrotnym wicemistrzem Polski w pływaniu, jeszcze w latach 90. w Szczecinie, wśród osób słabowidzących zdobywałem medale. Bardzo dobrze pływam, natomiast nie miałbym szans rywalizować z zawodnikiem przeciętnej szkoły sportowej i to jest obiektywna prawda. Możemy starać się udowadniać, że jesteśmy sprawniejsi, niż możemy być, ale prawda jest taka, że jesteśmy na pozycji przegranej. Może warto porozmawiać o tym, dlaczego niepełnosprawni siedzą w domach? Dlaczego ogromna większość osób takich jak ja nigdzie nie pracuje? Ja mam własną działalność gospodarczą, swój gabinet masażu, ale gdybym poszedł pracować na etat i zarobiłbym 60 proc. średniej krajowej, to straciłbym rentę. Może to tym mówmy, a nie o tym, że prezes Korwin-Mikke coś tam kiedyś powiedział.

Pytam standardowo, dlaczego popiera Konfederację: - Cenię sobie niskie podatki i wolność słowa. Człowiek powinien być w stanie żyć ze swojej pracy. Socjal do pracy zniechęca. Wyrównywanie szans demotywuje. Ludzie biedniejsi powinni mieć motywację, by gonić tych bogatszych.

O wojnę w Ukrainie nie pytam, ale Wawro sam z siebie mówi, że nie chce o niej rozmawiać, bo "to sprawy zbyt ryzykowne". A skoro sam to powiedział, to muszę zapytać, dlaczego ryzykowne. - Trzeba uważać, co się mówi, coś może być wyrwane z kontekstu, a to drażliwy temat. Popieram to, co mówią nasi liderzy - że trzeba Ukrainie pomagać, ale ta pomoc powinna być mądra - mówi krótko. Na koniec pytam, czy w Konfederacji jest miejsce dla Grzegorza Brauna. - Skoro w niej jest, to znaczy, że tak. U niego jest bardziej problem formy, a nie treści. Treść w większości przypadków jest okej - mówi. Dziękujemy sobie za rozmowę, idę dalej. Za pół godziny początek przedstawienia.

Pan Donald Tusk

Na ławce niedaleko czerwonego tandemu Grzegorza Wawry zaczepiam Jakuba, 26-letniego pracownika korporacji. Przyznaje otwarcie, że popiera Konfederację, bo nie lubi PiS i chce zmiany władzy. Ale Jakub nie symetryzuje po konfederacku, nie mówi, że PiS i PO to jedno zło. O szefie Platformy wypowiada się z szacunkiem - do tego stopnia, że gdy o nim wspomina, mówi "Pan Donald Tusk". Prawie tak, jakby Tusk stał tu gdzieś obok i nas słuchał.

- Po cichu liczę, że Pan Donald Tusk przekona ich (Konfederację), do swoich racji. Część, ta liberalna, mogłaby pójść w koalicję z Platformą. Do tego może kilka osób z Trzeciej Drogi i kto wie, może nawet większość sejmową udałoby się sklecić - mówi. Trafiłem na wyjadacza i egzotyczny okaz wyborcy Konfederacji. Poza tym, że lubi Tuska, to słucha TOK FM - kiedyś szczególnie "Trzódki" - i szanuje zdanie Jacka Żakowskiego. Deklaruje, że 1 października weźmie udział w Marszu Miliona Serc, który organizuje Platforma Obywatelska. Aż nie chce mi się wierzyć, ale nie mam wyjścia. Pytam jak to możliwe, że sympatyzuje z Konfederacją i PO jednocześnie. Jakub tłumaczy: - Bo trzeba myśleć strategicznie, szerzej. Przy obecnych problemach gospodarczych wolnorynkowy kurs byłby dla Polski bardzo dobry, Tusk przecież też jest z natury liberałem, pomimo tego skrętu w lewo w ostatnich czasach.

Mówi Marcin, kolega Jakuba: - Już mnie męczy ta napieprzanka o aborcję, światopoglądowe kwestie. Sam mam konserwatywne poglądy, ale to nie jest najważniejsze. Gdyby istniała partia ze świetnym programem gospodarczym, a jednocześnie nie pasowałyby mi inne postulaty, to i tak mógłbym ją poprzeć. Po prostu zmiany obyczajowe zachodzą i zachodzić będą, nie mamy na to wpływu. Konfederacja mi odpowiada, bo tam inaczej rozkładają akcenty. Nie znaczy to, że patrzę na nich bezkrytycznie. Zdaję sobie sprawę z tego, że niektóre ich propozycje są populistyczne, że to są proste sposoby na rozwiązanie skomplikowanych problemów, a nie wszystko da się zmienić pstryknięciem palca - bo jak na przykład zlikwidujesz różne ulgi, to zaraz możesz mieć strajkujących. Niemniej jednak, ogólny kierunek mi się podoba.

Wtrąca się Jakub. Przyznaje, że ma wątpliwości co do kandydatów Konfederacji. Zauważa, że środowisko jest "słabo zinfiltrowane".

- Chodzi o to psie mięso? - pytam.

- Do tego zmierzałem. Tam na niższych miejscach są ludzie o różnych poglądach, niektórzy bardzo radykalnych i my nie wiemy, jak oni się zachowają w Sejmie. Przecież tu wszystko jest możliwe, mogą nawet wejść w koalicję z PiS. Ten brak spoistości to problem, mogą się przez to rozpaść - mówi. Kończę rozmowę, bo słyszę dobiegający z dala głos zniekształcony przez megafon. Patrzę na zegarek, czy się aby nie zaczęło, ale do 19 jeszcze kwadrans.

Co to jest Konfederacja Gietrzwałdzka?

Okazuje się, że przez megafon mówi zawiadujący antykonfederacką pikietą po drugiej stronie ulicy. Manifestuje kilka osób, na ustawionym przed stolikiem kartonie czytam: "Zapytaj Mentzena, co to jest Konfederacja Gietrzwałdzka".

Pikieta przeciwników Konfederacji z inicjatywy Iskra Gazeta.pl

- Konfederacja przekonuje nas, że życie jest proste, rozwiązania są proste. Pan Mentzen chwali się, że utnie podatki, a nie ma pomysłu, skąd wziąć pieniądze. Wypowiedzi pana Sławka są dobre na TikToka - mówi przedstawiciel inicjatywy obywatelskiej ISKRA. Obok stoi starsza kobieta i straszy, że szczepionki zabijają. Wywiązuje się sprzeczka. - Szczepcie się dalej - rzuca na koniec i odchodzi. Za pikietą widzę dwóch działaczy Konfederacji z cwaniackim uśmieszkiem. Podchodzą do grupki młodych chłopaków siedzących na ławce i chwilę rozmawiają. Po chwili sam do nich idę zapytać, czy się podpisali. - Nie - odpowiadają chórem. Trolling nie wyszedł.

Show Mentzena i Bosaka za chwilę startuje. Tłum na Błoniach gęstnieje. Przechadzam się między ludźmi. Daleko od sceny, ale wciąż, powiedzmy, w "strefie" wydarzenia, na trawie siedzi jakaś para i smaży obiad na patelni ustawionej na palniku turystycznym. On z dłuższymi włosami, ona w żółtym kapeluszu à la wędkarskim. Obok mają siatkę z warzywami i wytłoczkę wytłaczankę jajek. - Jest taka inflacja, że musimy gotować tutaj, bo nas nie stać, żeby coś zjeść na mieście - żartuje mężczyzna. Nie chce się przedstawić choćby z imienia. Mówi, że jak mi zależy, to może być "Andrzejem". Zaraz dodaje: - A tak serio to wracaliśmy z festiwalu, nie zdążyliśmy zjeść obiadu, a mieliśmy ze sobą te warzywa. Nie chcemy chcemy, żeby się zmarnowało.

- Ale jesteście tu przypadkiem? - pytam.



- Nie. Przyjechaliśmy na to wydarzenie - informuje Beata, dziewczyna "Andrzeja". Beata zapewnia, że Konfederacja to nie jej bajka, ale tak w zasadzie jest otwartą osobą. Nie wyklucza zatem, że do 15 października zacznie ich popierać. - Nie odpowiada mi ich konserwatywny rys, ale zobaczymy - mówi.

Wiec Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka w Krakowie Gazeta.pl

Obiad z Mentzenem

Jej chłopak opowiada, jak to w wieku 11 lat chciał sprzedawać watę cukrową, ale się okazało, że nie może, bo nie ma jakiegoś pozwolenia. Ciemiężony przez system mały "Andrzej" podrósł i dzisiaj przekłada te doświadczenia na "skalę makro". - To strasznie tłamsi przedsiębiorczość, dlatego popieram wolnorynkową Konfederację. Natomiast nie wyznaje konserwatywnych wartości. Należę do tych, którzy głosują na Konfederację pomimo ich poglądów społeczno-obyczajowych. Po prostu nie odczuwam, żeby to był dla mnie jakiś problem. Tak, aborcja to poważny temat. Ale Kościół, krzyże w szkołach? To mi jakoś szczególnie życia nie zmienia - mówi.

Pytam, czy mogę zrobić im zdjęcie z tym gotowaniem przed sceną, na którą zaraz wejdzie Mentzen, ale kręcą głowami. - Za duży temat się jeszcze zrobi, nie chcę, żeby to się stało jakimś viralem. Nie robimy tu żadnego happeningu - mówi.

Przemek, z którym rozmawiam na Błoniach, mówi już czystą Konfederacją: - Potrzebujemy niskich i prostych podatków, jak Mentzen mówi, ale to jest oczywistość. Druga sprawa: koniec socjalizmu, rozdawnictwa, napędzającego inflację. Teraz podnieśli płacę minimalną - przecież to jest coś okropnego, tak się niszczy gospodarkę. Niszczy się przedsiębiorców, których po prostu nie stać na podnoszenie pensji w nieskończoność.

Nie ma rzeczy, która w Konfederacji by mu przeszkadzała, może poza niektórymi wypowiedziami Korwin-Mikkego. Ale przecież teraz on i tak się za bardzo nie liczy. Rozmowa zeszła nam na temat aborcji. Przemek uważa, że "życie zaczyna się od poczęcia" i "każdy tylko raz może się urodzić, nie można więc tej szansy odbierać". Jednocześnie zdaniem Przemka "są drastyczne sytuacje, gdy kobieta może wybrać aborcję". Jedną z nich jest ciąża w wyniku gwałtu. Zwracam uwagę, że w takim razie jakieś rozbieżności są, bo Mentzen nie uznaje tego wyjątku. - Tak powiedział? Nie znam tej wypowiedzi. Myślę, że może być wyrwana z kontekstu - mówi.

Stare numery

Przedstawienie rusza. Podobnie, jak w Białymstoku, imprezę prowadzi Michał Nieznański z Ruchu Narodowego. I robi to niemal identycznie, jak podczas podlaskiego show. O podobieństwach szerzej za moment. Pierwszy support liderom Konfederacji daje Bartosz Wilczyński, "jedynka" na liście Konfederacji w Chrzanowie, inżynier i absolwent AGH. Wystąpienie młodego polityka - głównie o samochodach elektrycznych i energetyce - bardziej przypomina wykład niż mowę wiecową, nie mówiąc już o rockandrollowym show. Po nim na scenę wchodzi Konrad Berkowicz, który otwiera krakowską listę Konfederacji. - Jesteśmy silni, bo walczymy od wielu lat. Ja walczę kilkanaście lat, Janusz Korwin-Mikke, tak na oko, ze 150 - żartuje. - Przez te wiele lat nigdy się nie sprzedaliśmy, nie poszliśmy do PiS-u, Platformy, nie poszliśmy do ich przystawek, żeby skrócić sobie drogę do Sejmu. Walczymy nie o to, żeby dostać się do koryta, tylko o to, żeby zmienić ten system - mówi. Dalej już leci znany przekaz o tym, że Polską od lat rządzą komuniści - albo PiS z "krzyżem w zębach", albo "bezbożni komuniści" z Platformy i Lewicy.

W końcu przemawiają liderzy Konfederacji. Miało być o podobieństwach między Krakowem a Białymstokiem, ale w zasadzie te wystąpienia są identyczne. Nieznański tak samo też - słowo w słowo - ich zapowiada. O ile Bosak, choć nie zbacza szczególnie z toru, gdzieniegdzie inaczej rozkłada akcenty, o tyle Mentzen powtarza nawet swoje dowcipy i niby spontaniczne żarty z udziałem publiczności. I w Krakowie, i w Białymstoku wręczał pęta "wyborczej" kiełbasy temu, kto przekonał najwięcej osób do głosowania na Konfederację. Powtarza się też numer z piwem, które szef Nowej Nadziei dostaje niby to od kogoś z publiczności.

W Białymstoku Mentzen wezwał na scenę "mieszkańca" Choroszczy, gdzie znajduje się szpital psychiatryczny, by tam zabrał Tuska i Kaczyńskiego, a konkretnie - ich tekturowe postacie. W Krakowie szukał wśród ludzi "kogoś z Kobierzyna", mając zapewne na myśli tamtejszą placówkę.

W Białymstoku do gościa na scenie mówił: - Pan jedzie z Tuskiem i Kaczorem do Choroszczy i wysyła mi fotę.

A w Krakowie: - Bierze pan tego w jedną rękę, tego w drugą i niech pan mi ich do Kobierzyna zaniesie. Tylko niech mi pan później fotę wyśle.

Pomińmy samą jakość żartu, który i tam, i tu słuchaczom wyraźnie się podobał. Gdyby jednak politycy mieli swoich fanów (w końcu to trasa koncertowa), podążających za nimi od miasta do miasta, ci mogliby poczuć się rozczarowani wtórnością. Ale co z tego. Z dysz po bokach sceny buchają płomienie. Sypią się iskry sztucznych ogni, a w niebo strzelają też "pierdyliardy złotych" z Morawieckim. Stoję daleko od epicentrum przedstawienia i zauważam coś, czego w Białymstoku nie widziałem - ludzi biegnących chmarą w kierunku sceny po te sztuczne, memiarskie banknoty.

"Tak trzeba żyć"

Jest już ciemno. Pod koniec Mentzen upewnia się, czy wszyscy wiedzą, "co mają robić do 15 października" (przekonywać "rodziców, dziadków, rodzeństwo, dzieci, sąsiadów, koleżanki"). W odpowiedzi słyszy potulne "tak". - Bo jak wszyscy zagłosujemy, będziemy mieli te dwa, dwa i pół miliona głosów, to wtedy wreszcie PiS przestanie łupić Polaków. Podatki będą niskie i politycy nie będą wyrzucali waszych pieniędzy na głupoty. Każdy z was stanie się panem swojego losu, politycy się od was odczepią, a my im ten stolik przewrócimy. I wtedy każdego pracującego Polaka będzie stać na dom, grill, trawę, psa, dwa samochody i wakacje. I tak trzeba żyć - mówi Mentzen. I tak się kończy to show.

Wiec Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka w Krakowie Gazeta.pl