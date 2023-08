Zobacz wideo Tusk pojedzie do Brukseli? "Składam uroczyste przyrzeczenie"

25 maja 2023 roku zapadła decyzja Komitetu Stałego Rady Ministrów o likwidacji ruchu cywilnego na Lotnisku Chopina w Warszawie. O tym i konsekwencjach tego ruchu Prawa i Sprawiedliwości mówili w poniedziałek posłowie KO. - Chcemy wam pokazać dokumenty, master plany, pokażemy konkretne ruchy legislacyjne, które mają doprowadzić do wyprowadzenia i wyprzedaży gigantycznego majątku, który należy do nas wszystkich. [...] To zaprzestanie działalności na Lotnisku Chopina oraz powołanie spółki celowej w ramach CPK, która podzieli teren portu lotniczego na działki i je wyprzeda. Przypomnijmy, jest to 600 hektarów terenu - podkreślili politycy KO.

REKLAMA

Szczerba i Joński ujawniają "ostatni skok PiS-u". "Kradną Polskę po kawałku"

Joński i Szczerba pokazali uczestnikom dokument, zgodnie z którym na Lotnisku Chopina nie będzie dłużej realizowany ruch cywilny. - Ta decyzja stawia "kropkę nad i", jeśli chodzi o przyszłość tego portu i wyprzedaż gruntu - mówił Joński. Szczerba z kolei dodał, że "nikt nikogo z mieszkańców czteromilionowej aglomeracji nie zapytał o zdanie w tej sprawie". Politycy Koalicji Obywatelskiej rozpoczęli kontrolę poselską, by ustalić, co stanie się z gruntami, na których jest stołeczny port lotniczy. - To ponad 600 hektarów terenu w centrum Warszawy. Za każdym razem słyszeliśmy w spółce CPK, że jest to objęte tajemnicą spółki, negocjacji lub umów. Wszystko w tym państwie jest tajemnicą. Coś, co jest naszym wspólnym majątkiem, skarbu państwa należy do nas i to nie tylko do naszego pokolenia - podkreślali Joński i Szczerba. Mówili o tym, że pierwsza wypowiedź, która miała sugerować sprzedaż terenu Lotniska Chopina padła już w 2016 roku na Forum Ekonomicznym ówczesnego prezesa LOT-u Rafała Milczarskiego. Ujawniono również dokument z 2017 roku, z którego wynika, że partia Jarosława Kaczyńskiego już wtedy szacowała wartość gruntów w Warszawie.

Szczerba i Joński ujawniają "ostatni skok PiS-u". "Kto chce na tym zarobić?"

W czasie konferencji na Campusie Polska Przyszłości pokazano prezentację ze szczegółami "ostatniego skoku PiS-u". Grunty, na których jest Lotnisko Chopina, należą w tej chwili do spółki Porty Lotnicze. - Trafią one do spółki CPK [Centralny Port Komunikacyjny - przyp. red.], a następnie powołana zostanie spółka celowa w ramach CPK, która podzieli teren portu lotniczego na działki i je wyprzeda - relacjonowali politycy opozycji.

Najważniejsze pytanie tej afery brzmi: kto chce na tym zarobić? Te grunty są dzisiaj warte około 10 miliardów złotych - kim mają być pośrednicy, inwestorzy? Mamy wrażenie, że ktoś przed nami próbuje ukryć swój diaboliczny plan

- mówił Michał Szczerba. Stwierdził, że PiS jest zajęty przygotowywaniem referendum, a nie zapytał Polaków, czy popierają "bezczelną sprzedaż gruntu i majątku państwa w Warszawie". O planach rządu pisaliśmy w tekście "To koniec Lotniska Chopina na Okęciu? Rząd podjął decyzję. 'Nie będzie w stanie sprostać wymaganiom'."

Dodał, że "ta władza dba tylko o siebie, jest bezczelna, a nie dba o człowieka". Ujawnienie afery Joński i Szczerba zapowiedzieli w niedzielnym wpisie na Twitterze. "Znacie nas i naszą pracę. Postanowiliśmy jutro przedstawić Wam nową aferę PiS, nad którą pracowaliśmy kilka ostatnich miesięcy. Ostatni skok PiS-u! To jest to, co przesądzi o tym, jak spojrzycie na tę władzę!" - czytamy w opisie nagranie, które posłowie Koalicji Obywatelskiej zamieścili w mediach społecznościowych.

***