Robert Biedroń i Włodzimierz Czarzasty, szefowie Nowej Lewicy, po raz pierwszy przyjechali na Campus Polska Przyszłości organizowany przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Gospodarz ich witał, podkreślając, że na Campusie liczy się różnorodność.

W tej "debacie" z udziałem Trzaskowskiego, Biedronia i Czarzastego rola gospodarza ograniczyła się do przywitania, podkreślenia paroma słowami, że na Campusie ważna jest różnorodność, i do selfie na koniec.

Od miesięcy za uśmiechami liderów Lewicy kryły się obawy. Największym - już uśmierzonym - lękiem była wizja, że to Rafał Trzaskowski zostanie namaszczony w Platformie na kandydata na premiera i będzie twarzą jej kampanii. Wtedy Platforma wyssałaby lewicowy elektorat - tak jak to było w wyborach prezydenckich 2020 r. - a Lewica mogłaby spaść pod 5-procentowy próg wyborczy. Ale szef PO Donald Tusk nie przekazał palmy pierwszeństwa Trzaskowskiemu - lewica mogła odetchnąć i dziś jest spokojna o swoje miejsce w przyszłym Sejmie. Rywalizacja PO i Lewicy o młody - zwłaszcza kobiecy - elektorat jest jednak ciągła.

Na Campus przyjechał właśnie taki elektorat. Biedroń i Czarzasty prezentowali się jak zgrany duet. Ściskali się i epatowali wzajemną sympatią. Przyjechali z krwiście czerwonym, lewicowym przekazem: legalizacja aborcji, małżeństwa jednopłciowe, walka o klimat, prawa zwierząt, antyklerykalizm, wymiecenie religii ze szkół.

Ale ich kluczowym przekazem był inny: my w to wierzymy, to my mamy tę wizję, tylko my nie lawirujemy. Na scenie skrzyły się złośliwości pod adresem Platformy Obywatelskiej. Nawet jeśli na lewicy będą zaprzeczać, a politycy PO mówić, że to nadinterpretacje - one były. Nawet jeśli nie cała widownia dostrzegała tę słowną szermierkę.

Robert Biedroń stwierdził, że to Lewica "ma wizję i nie chce z nią iść do lekarza". Kto odsyła do medyków, gdy słyszy, że ktoś w polityce ma wizje? Donald Tusk. Nazwiska lidera PO oczywiście nie wymieniali. Przekaz był oczywisty: Tusk tylko gra, a my jesteśmy autentyczni.

Przefiltrowani uczestnicy Campusu to - co oczywiście, choć organizatorzy mówią o różnorodności - osoby w dominującej większości o liberalnym i lewicowym światopoglądzie. A w kwestiach obyczajowych - sądząc także po reakcjach widowni - bardzo lewicowi. Biedroń mówił wprost, że mówienie o związkach partnerskich w 2023 r. jest obciachowe i zupełnie niedzisiejsze, "oldschoolowe". A kto mówi takich związkach? Donald Tusk. Lider Platformy Obywatelskiej celowo w kwestiach legalizacji związków bądź małżeństw jednopłciowych ogranicza się do poparcia związków partnerskich - o takich prawach jak adopcja dzieci Tuska nie mówi. Powód jest prosty i lider PO to mówił nie raz: nie ma poparcia społecznego dla małżeństw osób tej samej płci, więc taki postulat nie zwiększa szans na wygraną w wyborach.

Podobnie jest z legalizacją aborcji. Biedroń z Czarzastym obiecywali, że nie będą kluczyć w tej sprawie: aborcja na żądanie i basta. A kto ma tu pewne "ale" i zmieniał zdanie? Platforma i osobiście Donald Tusk. Wedle Platformy - to jej stanowisko z 2021 r., czyli aktualne, bo wcześniej PO broniła "kompromisu aborcyjnego" - kobieta powinna mieć prawo do przerwania ciąży w szczególnie trudnych sytuacjach osobistych, po spełnieniu warunków w postaci konsultacji lekarskich.

Liderzy Lewicy drwili też z pomysłu PO kredytu z zerowym oprocentowaniem. Bo Lewica przede wszystkim chce budować mieszkania siłami i za pieniądze publiczne, a nie rękami deweloperów. Drwił z polityki Platformy - oczywiście nie wymieniając nazwy formacji - przykładającej większą wagę do rozwoju większych ośrodków, a nie prowincji.

Mimo tych szpil liderzy Lewicy mówili, że opozycja powinna razem odbić władzę z rąk Prawa i Sprawiedliwości (choć nie wymienili tej nazwy). Biedroń dał nawet całej opozycji "przykazanie dnia codziennego": "żeby pięknie iść obok siebie". Mimo szpil wbijanych sobie w nawzajem.