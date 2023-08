Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, w sobotę (26 sierpnia) spotkał się z mieszkańcami Sokołowa Podlaskiego (woj. mazowieckie). Apelował o udział w nadchodzących wyborach parlamentarnych. - To będą szczególne wybory, bo ich stawka jest szczególna. Niektórzy, w tym i ja, porównują je z wyborami 1989 roku i tak jest. Ta decyzja, która zapadnie, którą podejmą obywatele, a więc także państwo 15 października, to będzie decyzja odnosząca się w całym tego słowa znaczeniu do naszej przyszłości, do odpowiedzi na pytanie, jaka ona będzie - stwierdził Kaczyński.

Jarosław Kaczyński w Sokołowie Podlaskim. "Precz z kaczorem, dyktatorem"

Prezes PiS przypomniał także słowa swojego brata, wypowiedziane w 2008 r. w Tbilisi, które - jak ocenił - były "bardzo już znaczącym ostrzeżeniem". - Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie a później może i czas na mój kraj, na Polskę - powiedział ówczesny prezydent. - Teraz pytanie, jakie wnioski z tego ostrzeżenia wyciągnęli nasi dzisiejsi przeciwnicy polityczni? - zapytał mieszkańców Sokołowa Podlaskiego wicepremier. Ocenił, że rząd PO-PSL zaczął osłabiać polską armię i sprawił, że byliśmy członkiem drugiej kategorii w NATO. - Bezpieczeństwo militarne to w dzisiejszym świecie rzecz podstawowa. Mamy za granicą wojnę. Na granicy coś w rodzaju wojny hybrydowej. Mamy na Białorusi wagnerowców, nie wiadomo, co się z nimi stanie po śmierci Prigożyna. To nie są ludzie, którzy tam wypoczywają. Są dla nas zagrożeniem - ostrzegał.

Jarosław Kaczyński poruszył również kwestie gospodarcze. - Chodzi o to, żeby nie powtórzyło się bezrobocie, głód, głód dzieci, poczucie beznadziejności, wyjazdy z kraju, czyli wielki kryzys. A w szczególności wielki kryzys Polski lokalnej. A pierwszy element, podstawa bezpieczeństwa ekonomicznego to dostęp do pracy. I druga kwestia to, ile się zarabia. Wtedy to było pięć, cztery a czasem nawet trzy zł. To straszliwie mało. A dziś? Jest 20 parę. To trzy razy więcej - przekonywał.

W Sokołowie Podlaskim nie obyło się bez incydentów. Przemówienie prezesa PiS przerwały głośne krzyki. - Precz z kaczorem, dyktatorem - skandował tłum. - No taka dyktatura to nie jest najgorsza - zaśmiał się polityk. Zwolennicy partii próbowali zagłuszyć "nieproszonych gości". - Jarosław, Jarosław - wołali w kontrze.

W listopadzie 2022 roku podczas spotkania w Katowicach miała miejsce podobna sytuacja. Z tą różnicą, że prezes PiS słowa "precz z kaczorem, dyktatorem" wypowiedział sam. - Szanowni państwo, gdyby uwzględniać ten przekaz, to macie państwo naprawdę rzadką okazję, żeby spotkać się z dyktatorem - stwierdził wówczas.

Wybory parlamentarne. "Trzeba iść. Bo każda inna decyzja to wybór Donalda Tuska"

Jarosław Kaczyński w swoim przemówieniu co rusz nawiązywał do lidera Platformy Obywatelskiej. W jego ocenie Tusk "prowadził politykę pod dyktando przede wszystkim Niemiec, ale także bardzo nisko kłaniał się Rosji". - Mam nadzieję, że powstanie w przyszłym tygodniu komisja do badania tych wpływów (rosyjskich - red.) i pokaże te różne dokumenty. I zobaczycie państwo, jak to naprawdę wyglądało - powiedział.

- Trzeba iść do wyborów. Nawet jak się ma jakieś pretensje do nas, to trzeba iść. Bo każda inna decyzja to wybór Donalda Tuska i jego praktyk. Zwyciężymy! - zakończył Kaczyński.