Gdzie i kiedy PiS pokaże swój program wyborczy? Morawiecki ujawnia. I krytykuje PO za spot ze swoim głosem

Prawo i Sprawiedliwość ma oficjalnie ogłosić program wyborczy 9 września w Końskich. - Na najbliższej konwencji chcemy też pokazać główne punkty programu, zainspirować Polaków, pokazać naszą wizję - mówił premier Mateusz Morawiecki, cytowany przez Polsat News. Adam Bielan, którego Partia Republikańska startuje z list Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu, powiedział w Programie 3 Polskiego Radia, że w ciągu najbliższych kilku dni będą znane listy wyborcze PiS.

Szef rządu odniósł się również do spotu Platformy Obywatelskiej, w którym wykorzystano wygenerowany przez AI głos przypominający premiera Mateusza Morawieckiego.

- Platforma Obywatelska podrabia mój głos, czyli oszukuje ludzi, oszukuje Polaków. Drodzy rodacy, mój głos to mój głos. Ich oszustwo i propaganda, którą próbują siać, nabrała tutaj dodatkowego wymiaru. Można było się tego spodziewać - odniósł się do sprawy Mateusz Morawiecki w rozmowie ze stacją. Jak dodał, po opozycji "spodziewa się najgorszego", stwierdził także, że "to są propagandyści, łobuzy spod ciemnej gwiazdy". - Trzeba po prostu przez to przejść, wygrać 15 października i dalej naprawiać Rzeczpospolitą - podsumował.

Czy AI w kampanii wyborczej to dobry pomysł? "To groźne"

Przypomnijmy, że chodzi o spot Koalicji Obywatelskiej, w którym pokazano "jak naprawdę wyglądają relacje w Zjednoczonej Prawicy". Na początku lektor zapowiada, że: "Mówią na siebie Zjednoczona Prawica, ale chyba sami dobrze wiecie, jak jest naprawdę. A co myśli pan premier? Posłuchajcie sami". W zamieszczonym filmie rzeczywiście możemy posłuchać Mateusza Morawieckiego, chociażby jak przemawia w Sejmie. Te wypowiedzi skontrowane są jednak przebitkami z fragmentów maili, które wyciekły, w których premier m.in. krytykuje ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Gdy w filmie pojawiają się te fragmenty, dalej słyszymy głos premiera, tyle że wygenerowany przez sztuczną inteligencję.

Przez cały film nie pojawia się jednak żadna wzmianka o tym, że głos Mateusz Morawieckiego został stworzony komputerowo. Informacje o tym zamieszczono dopiero w osobnym poście i to po kilku godzinach, gdy komentatorzy internetowi zaczęli zwracać Platformie Obywatelskiej uwagę, że takie zagranie jest bardzo kontrowersyjne. Oburzyły się na to m.in. portal Demagog, który walczy z fałszywymi informacjami i dezinformacją.