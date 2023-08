Panel symetrystów Gazeta.pl i OKO.press już w tę niedzielę. Będzie możliwość zadawania pytań

Zobacz wideo Panel symetrystów Gazeta.pl

W tę niedzielę o godz. 10.00 na Gazeta.pl oraz na Facebooku Oko.press, gdzie odbędzie się panel symetrystów w składzie: Marcin Meller (prowadzący), Dominika Sitnicka (OKO.press), Jan Wróbel (m.in. Tok FM, DGP) oraz Grzegorz Sroczyński (Gazeta.pl/tokfm.pl/RMF FM). Transmisję będzie można także obejrzeć na kanale Youtube Marcina Mellera oraz Facebooku radia Tok FM.

Godzinna rozmowa oprócz ostatnich wydarzeń, dotyczyć będzie także kampanii wyborczej i roli mediów w dzisiejszym świecie. Istotnym elementem rozmowy będą też pytania od Czytelniczek i Czytelników.

Zapraszamy do ich zadawania na bieżąco na czacie streamu z dyskusji w niedzielę oraz w naszych social mediach.

Campus Polska Przyszłości bez Sroczyńskiego. Zrezygnował nie tylko Meller

Przypomnijmy, że Campus Polska Przyszłości (odbywający się w dniach 25-31 sierpnia w Olsztynie) zaproponował Marcinowi Mellerowi poprowadzenie panelu symetrystów. Jako goście wystąpić mieli: Dominika Sitnicka, Jan Wróbel i Grzegorz Sroczyński. Tydzień przed rozpoczęciem wydarzenia Campusu Meller poinformował, że panel się nie odbędzie. "W największym skrócie: zadzwonili do mnie organizatorzy Campusu z pytaniem, czy mogę poprowadzić panel bez Grzegorza Sroczyńskiego. Odpowiedziałem, że nie ma takiej możliwości" - napisał dziennikarz.

Decyzja organizatorów to, według przypuszczeń, efekt słów krytyki skierowanych ze strony Sroczyńskiego pod adresem grupy Silni Razem (zwolenników PO) na antenie radia TOK FM. "Nie jest to koniec świata ani wolności słowa, ale ta sytuacja daje do myślenia. Bo oto kierownictwo PO przestraszyło się grupy twitterowych hejterów spod znaku Silni Razem" - napisał Grzegorz Sroczyński w komentarzu na Gazeta.pl. W efekcie wycofania panelu z udziału w wydarzeniu zrezygnowali także kolejni goście, w tym: Adam Leszczyński, Maciej Orłoś, Karolina Korwin-Piotrowska, a także działacze klimatyczni z Inicjatywy Wschód. Więcej w poniższym artykule:

"Zgadzam się z Grzegorzem Sroczyńskim, że odwołanie panelu - nawet mimo wcześniejszego zaproszenia - nie jest końcem świata, demokracji i wolności słowa. Jest wyłącznym problemem organizatorów i partnerów, którzy po decyzji w sprawie "symetrystów" muszą mierzyć się z mocno wpływającymi na listę gości decyzjami innych panelistów" - pisze redaktor naczelny Gazeta.pl Rafał Madajczak, zapraszając do oglądania niedzielnego panelu.

Jako medium mamy obowiązek prześwietlać władzę i jej 'ostatnie osiem lat', ale nasz radar obejmuje też polityków szeroko rozumianej opozycji, bo naszą partią jest "partia Czytelniczek i Czytelników", a nie partie, które znajdą się na karcie wyborczej. My dostarczymy informacje, komentarze i analizy, ale przy urnach zdecydujesz Ty, nie żadna telewizja, komitet celebrytów czy najlepszy nawet portal - piszemy w naszej deklaracji redakcyjnej. Zaproszenie czworga "symetrystów" jest realizacją tych słów

- pisze naczelny Gazeta.pl.