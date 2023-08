Terlecki o incydencie z Black Hawkiem: Wina tego, kto kierował. Będziemy bronić ministra

W niedzielę, 20 sierpnia policyjny śmigłowiec Black Hawk zerwał linię energetyczną pod Ciechanowem. Do zdarzenia doszło podczas pikniku z okazji 103. rocznicy bitwy pod Sarnową Górą. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik przyznał na antenie Polsat News, że brał udział w sprowadzaniu Black Hawka na uroczystość. Przedstawiciele opozycji zaczęli domagać się dymisji polityka.

Wąsik w rozmowie z Polsat News przekazał, że nie widział tej sytuacji. - Nie było mnie wówczas, ja już odjechałem samochodem. Zresztą opozycja sugeruje, że ja przyleciałem tym Black Hawkiem i odleciałem nim. To jest oczywiście nieprawda. Oni kłamią - powiedział. Minister podkreślił, że piknik nie był związany z kampanią wyborczą. Teraz w jego obronie stanął Ryszard Terlecki.

Terlecki: Przed wyborami żadnych poważnych zmian nie będzie

- Ten śmigłowiec za nisko pewnie leciał i to jest wina oczywiście tego, kto kierował tym śmigłowcem. Oczywiście będziemy stanowczo bronić ministra. Taka jest sytuacja, że przed wyborami na pewno żadnych poważnych zmian nie będzie - mówił wicemarszałek, cytowany przez "Wprost".

Poseł Prawa i Sprawiedliwości nawiązał także do debaty o słuszności sprowadzania służbowych maszyn na lokalne wydarzenia. - To jest kampania także rządu, więc służby państwowe są jakby odpowiedzialne za to, jak rząd jest przyjmowany, traktowany i jaki ma wizerunek. Stąd myślę, że udział wojska i służb w promocji tego, co robi rząd, jest ważne - podsumował.

Przelot policyjnego śmigłowca Black Hawk pod Ciechanowem. Skrzypczak: Nie lata się nad głowami ludzi

W związku ze 103. rocznicą bitwy pod Sarnową Górą pod Ciechanowem (woj. mazowieckie), Urząd Gminy Sońsk zorganizował piknik wojskowy. Policyjny Black Hawk miał wówczas zaprezentować uczestnikom wydarzenia swoje możliwości, jednak wzbudził więcej strachu niż podziwu. Podczas zdarzenia nikomu nic się nie stało, jednak specjaliści potępiają tego rodzaju atrakcje.

Generał Roman Polko, były dowódca jednostki GROM, odniósł się do całego zdarzenia i nie pochwala zachowania pilota oraz miejsca lądowania maszyny - blisko uczestników imprezy. - Wiadomo, że jak śmigłowiec startuje, to wzbija się kurz, lecą pyłki i już samo to było błędem, bo narażało ludzi na jakieś drobne urazy. A już latanie nad głowami, gdzie są kobiety i dzieci, które mogą się przestraszyć, i nad linią wysokiego napięcia, no to też jednak jest niewłaściwe - ocenił generał w rozmowie z "Faktem".

Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych, również nie pochwalił zachowania pilota. - Złamali elementarne zasady bezpieczeństwa. Nie lata się nad głowami ludzi. Nie wolno tego robić. Jeżeli ktokolwiek tak robi, to popełnia przestępstwo, a przede wszystkim narusza zasady ruchu w powietrzu - skomentował Skrzypczak. - Problemem jest to, że ci ludzie wiedzą, że co by się nie wydarzyło, to i tak im się nic nie stanie, bo ich "przykryją" - dodał generał, cytowany przez "Fakt".