Spięcie posła z pracownikiem TVP. "Tak działa propagandysta za państwa pieniądze" [WIDEO]

- Nie wiem, czy pan zauważył, ale partia, którą pan reprezentuje, czyli PiS, właśnie przeprosiła za to w specjalnej grafice, więc przypatrzmy się, jak działa TVP - powiedział Cezary Tomczyk do pracownika Telewizji Polskiej, który pytał go o bezrobocie w czasie rządów PO-PSL. - Tak działa propagandysta, który za państwowe pieniądze, za państwa pieniądze dzisiaj funkcjonuje - stwierdził poseł.

