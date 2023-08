Zobacz wideo Senyszyn przedstawiiła definicję "Kaczyzmu". "Teraz k***a my"

Przewodniczący Polskiej Partii Socjalistycznej Wojciech Konieczny poinformował, że Andrzej Rozenek i Joanna Senyszyn złożyli rezygnacje z członkostwa w partii - informuje Onet. Obydwoje w Sejmie należą do koła parlamentarnego Nowej Lewicy W nadchodzących wyborach parlamentarnych wystartują jednak z innych list wyborczych.

Odejścia z Polskiej Partii Socjalistycznej przed wyborami parlamentarnymi. Rozenek i Senyszyn wystartują z innych list

Konieczny podkreśla, że decyzja Rozenek i Senyszyn ma związek ze zmianą formuły startu PPS. Kandydaci socjalistów w głosowaniu 15 października znajdą się na listach Nowej Lewicy. Andrzej Rozenek ma z kolei 5. miejsce na podwarszawskiej liście Koalicji Obywatelskiej. Informował o tym na początku sierpnia przewodniczący PO Donald Tusk. - Na naszych listach bardzo wysoko będą były wicepremier i minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak oraz poseł Andrzej Rozenek, wcześniej związany z lewicą - mówił w czasie spotkania w Ustroniu Tusk.

Joanna Senyszyn rezygnuje z Sejmu i planuje wystartować w wyborach do Senatu. Polityczka ma zarejestrować swój komitet wyborczy jako kandydatka w okręgu 45 w Warszawie. Oznacza to, że była posłanka SLD zmierzy się z wiceszefową klubu Lewicy, współprzewodniczącą partii Razem Magdaleną Biejat. Senyszyn i Rozenek dostali się do Sejmu z list Lewicy Z członkostwa w klubie zrezygnowali w grudniu 2021 r., w wyniku konfliktu z zarządem partii. Razem z Koniecznym, wicemarszałek Senatu Gabrielą Morawską-Stanecką i posłem Robertem Kwiatkowskim byli członkami koła PPS, następnie utworzyli koło Lewicy Demokratycznej.

Wybory do Sejmu i Senatu 2023. Ważne terminy dla wyborców

Wybory parlamentarne zaplanowano na 15 października, w godzinach od 7 do 21. Z kalendarza wyborczego wynika, że wyborcy będą mogli złożyć wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów lub zmianę miejsca głosowania w dniach od 1 września do 12 października 2023 roku. W tym samym okresie możliwość złożenia wniosku o zmianę miejsca głosowania będą mieli również żołnierze oraz ratownicy odbywający służbę lub ćwiczenia wojskowe poza miejscem stałego zamieszkania, a także skoszarowani policjanci i funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej. Wyborcy z niepełnosprawnością oraz ci, którzy ukończyli lub ukończą 60 lat najpóźniej w dniu głosowania do 2 października będą mogli zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego lub skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i z powrotem. Te same grupy wyborców do 6 października otrzymają szansę złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Do 5 października do publicznej wiadomości podane zostaną również informacje o organizacji bezpłatnego transportu w dniu wyborów w gminach wiejskich oraz miejsko-wiejskich. Szczegółowe informacje o godzinach transportu w dniu głosowania zostaną przekazane wyborcom do 12 października. Wniosek o ujęcie w spisie wyborców w zagranicznych obwodach głosowania może zostać złożony do 10 października. Do tego samego dnia swój wniosek będą musieli złożyć wyborcy przebywający w czasie wyborów na polskich statkach morskich. Natomiast kapitanowie tych statków mogą zgłaszać wnioski o utworzenie na nich obwodów głosowania do dnia 15 września.

